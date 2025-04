Nov Trumpov šok! »Kitajski uvajamo 125-odstotne carine, stop za druge države!«

Ameriški predsednik Donald Trump je pravkar napovedal, da bo za 90 dni zamrznil carine za vse, razen za Kitajsko. Kitajska je sicer dodatne carine na uvoz ameriškega blaga, ki jih je napovedala prejšnji teden, veljati pa bodo začele v četrtek, zvišala s 34 na 84 odstotkov, je sporočilo kitajsko ministrstvo za finance.

90-dnevna zamrznitev napovedanega dviga carin, v tem obdobju vzajemne carine pri 10%

»Glede na to, da Kitajska ne spoštuje svetovnih trgov, zvišujem tarifo, ki jo Združene države Amerike zaračunavajo Kitajski, na 125 odstotkov, ki začne veljati takoj. Upam, da bo Kitajska na neki točki spoznala, da so dnevi izkoriščanja ZDA in drugih držav mimo in da to ni več vzdržno ali sprejemljivo. Po drugi strani in na podlagi dejstva, da je več kot 75 držav povabilo predstavnike Združenih držav, vključno z Ministrstvom za trgovino, Ministrstvom za finance in Uradom trgovinskega predstavnika da se pogajajo o rešitvi obravnavanih tem, povezanih s trgovino, trgovinskimi ovirami, tarifami, valutno manipulacijo in nedenarnimi carinami, in te države na moj močan predlog niso sprejele nobenih povračilnih ukrepov ukrepe proti Združenim državam, sem odobril 90-dnevni premor in bistveno nižjo vzajemno dajatev v višini 10 % v tem obdobju, ki prav tako začne veljati takoj. Hvala za vašo pozornost tej zadevi!« je objavil na svojem omrežju Truth Social.

Države, ki niso prejele protiukrepov, bodo nagrajene

Ameriški finančni minister Scott Bessent je tako pojasnil, da bodo ZDA obdržale 10-odstotno osnovne carine za večino držav, vključno z Mehiko in Kanado.

Kot je izpostavil Bessent, bodo države, ki niso sprejele protiukrepov na ameriško odločitev o uvedbi dodatnih carin, nagrajene. Dvig carin za Kitajsko na 125 odstotkov pa je po njegovih besedah posledica vztrajanja kitajskih oblasti pri eskalaciji razmer.

»Očitno niste videli, kaj Trump tule dela«

Bessent je še povedal, da je bil 90-dnevni premor sprejet zato, da se omogočijo pogajanja med ZDA in državami vsega sveta glede trgovinskih sporazumov oziroma carin.

10-odstotne carine V veljavi so 10-odstotne carine na ves uvoz v ZDA. To velja za EU in okrog 60 držav, za katere so sicer danes zjutraj začele veljati višje carine. Še vedno pa ni povsem jasno, ali bo to 10-odstotna stopnja za ves uvoz, ali pa se carine, ki so v veljavi, povišajo za deset odstotkov.

Trumpovo vztrajanje pri lastni carinski politiki do tega trenutka je označil za izjemno pogumno, tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa se je norčevala iz medijev, ki »ne razumejo umetnosti posla«. To je naslov ene od knjig o Trumpu, ki se hvali z izjemnimi pogajalskimi sposobnostmi. »Očitno niste videli, kaj Trump tule dela,« je dejala.