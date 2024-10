Za pomanjkanjem trpijo tudi ženske

Testosteron je eden od androgenov (moških spolnih hormonov), ki moškim omogoča razvoj penisa in testisov, spolni nagon (libido) in nastajanje sperme. Povečuje mišično maso in moč, zavira razgradnjo kosti in povečuje mineralno kostno gostoto. Pomemben je za tvorbo rdečih krvničk v kostnem mozgu in povečuje njihovo število v krvi. Odgovoren je za poglabljanje glasu, pojav obraznih in sramnih dlak med puberteto, vpliva pa tudi na razvoj plešavosti v zrelih letih.

Testosterona nimajo le moški. Pri ženskah nastaja v jajčnikih in nadledvični žlezi. Skupaj z drugimi androgeni pri ženskah pomembno vpliva na delovanje jajčnikov, trdnost kosti in spolno vedenje. V telesu se sintetizira iz holesterola, toda visok holesterol ne pomeni, da bo testosteron visok. Raven testosterona v krvi se spreminja s časom in celo čez dan.

Ko ga je preveč

Preveč naravnega testosterona pri moških ni pogosta težava. Nenormalno visoke ravni so značilne za športnike, ki uporabljajo anabolične steroide, testosteron ali sorodne hormone za povečanje mišične mase in športne zmogljivosti. Umetno dosežene visoke ravni testosterona pri moških povzročajo številne nevšečnosti in zdravstvene težave, med njimi nizko število semenčic, krčenje testisov in impotenco. Krive so lahko za poškodbe srčne mišice in povečano tveganje za srčni infarkt, povečanje prostate s težavami pri uriniranju, bolezen jeter in še številne zdravstvene nevšečnosti.

Poškodbe mod so lahko vzrok za premalo testosterona. FOTO: John Kevin/Getty Images

Pri ženskah je najpogostejši vzrok za visoko raven testosterona sindrom policističnih jajčnikov. Bolezen prizadene od šest do deset odstotkov žensk pred menopavzo.

Simptomi vključujejo neredne menstruacije, zmanjšano plodnost, čezmerne ali grobe dlake na obrazu, okončinah, trupu in sramnem predelu, moško plešavost, temnejšo, debelo kožo, povečanje telesne mase, depresijo in anksioznost. Ženske z visokimi ravnmi testosterona zaradi bolezni ali uživanja drog lahko poleg številnih težav, ki jih imajo moški, občutijo še zmanjšanje velikosti prsi in poglabljanje glasu.

Nizek libido

S staranjem pri moških raven testosterona upada od 1 do 2 odstotka vsako leto. Več kot tretjina moških, starejših od 45 let, ima lahko nižjo raven testosterona, kot bi se lahko štelo za normalno.

Simptomi pomanjkanja pri odraslih moških se kažejo kot izguba mišične mase, nizek libido, impotenca, majhni testisi, zmanjšano število semenčic in neplodnost, izguba telesnih dlak, povečana velikost prsi, vročinski valovi, pa tudi kot razdražljivost, slaba koncentracija in depresija. Nizka raven je lahko prednost, denimo pri raku prostate: ta hormon namreč spodbudi nastanek te vrste raka.

Več kot tretjina moških, starejših od 45 let, ima lahko znižano raven tega spolnega hormona. FOTO: Jlco - Julia Amaral/Getty Images

Ženske s pomanjkanjem testosterona imajo težave z delovanjem hipofize ali nadledvične žleze. Pomanjkanje se pri njih kaže kot nizek libido, šibkejše kosti, slaba koncentracija ali depresija.

Moški lahko občutijo padec testosterona zaradi poškodovanih mod ali genetske bolezni, kot sta klinefelterjev sindrom (pri katerem ima moški dodaten kromosom X) in hemokromatoza (pri kateri nenormalni gen povzroči čezmerno kopičenje železa po telesu, vključno s hipofizo). Pri ženskah lahko pride do pomanjkanja testosterona zaradi odstranitve jajčnikov, bolezni hipofize, hipotalamusa ali nadledvične žleze.