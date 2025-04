Incident na avtobusu pri Mariboru! Voznik potnika 'porinil' z avtobusa

Na družbenih omrežjih se je pojavil videoposnetek z medkrajevnega avtobusa v okolici Maribora, ki prikazuje neprijeten dogodek – voznik je fizično odstranil potnika iz vozila, je poročal 24ur.

V podjetju Arriva so potrdili, da so za dogodek izvedeli iz medijev, obenem pa izrazili obžalovanje. Kot so pojasnili, je bil voznikov ukrep posledica domnevnega ogrožanja varnosti na avtobusu.

Kaj se je zgodilo?

Do dogodka je prišlo na eni od linij v okolici Maribora. Na posnetku, ki se je predvajal v oddaji 24ur, je razvidno, kako voznik z roko prime potnika in ga porine iz avtobusa. Po navedbah Arrive naj bi potnik kadil, razgrajal in celo verbalno grozil vozniku, zaradi česar naj bi bila o njem obveščena tudi policija. Voznik naj bi večkrat opozoril potnika in avtobus ustavil na prvi možni postaji, kjer ga je – po lastnih navedbah – odstranil zaradi varnosti vseh potnikov.

V podjetju poudarjajo, da imajo vozniki po pravilih dolžnost poskrbeti za varnost na avtobusu in lahko odstranijo osebo, ki ogroža varno vožnjo ali nadleguje potnike, vendar morajo to storiti mirno in po potrebi ob prisotnosti policije.

Ni prvič: opozorila tudi o nevarni vožnji

Dogodek ni osamljen. Februarja je bil isti voznik po poročanju potnikov že deležen kritike zaradi nevarne vožnje, predvsem zaradi domnevne prekoračitve hitrosti v naselju – tudi do 80 km/h, kjer je omejitev 50. Drug potnik je ob ločeni priložnosti opozoril še drugega voznika, ki naj bi večkrat peljal skozi rdečo luč, zlasti na območjih gradbišč s semaforiziranim prometom.

O vseh domnevnih nepravilnostih so potniki obvestili vodstvo podjetja in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V odgovoru je ministrstvo pojasnilo, da za ugotavljanje kršitev prometnih predpisov niso pristojni, saj je to v pristojnosti policije in medobčinskih inšpektoratov, kljub temu da imajo z izvajalci sklenjene koncesijske pogodbe.

Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

Varno in profesionalno?

Primeri, ki so prišli v javnost, odpirajo vprašanja o standardih ravnanja voznikov, odgovornosti koncesionarjev ter učinkovitosti nadzora nad varnostjo v javnem potniškem prometu. Pričakuje se, da bo podjetje po interni preiskavi ustrezno ukrepalo, predvsem pa zagotovilo, da bodo incidenti obravnavani resno in v skladu s predpisi.