Kolumna Lovra Kastelica: Sneguljčica

Vsaka generacija ima v svojih vrstah koga, ki že zelo zgodaj ve, kaj hoče. V času Woodstocka ga je imela tudi Šubičeva gimnazija ... Drugačen je bil že po tem, da v nasprotju z vrstniki ni imel nobenega posluha za posedanje po lokalih. Sedeti v Evropejčku ali kje drugje se mu je zdela popolna potrata časa. Svojo maturitetno seminarsko nalogo z naslovom Vegetativno živčevje je tudi zato oddal davno pred ostalimi. »Nameravam študirati medicino. Mislim, da bom lahko na tem področju tudi največ dosegel.« Pa čeprav je bilo zdravstvo, podobno kot danes, v brezupnem položaju. A ga ni motilo: »Mislim, da se bo z leti to spremenilo in da bodo o takih stvareh vendarle odločali ljudje, ki bodo imeli več smisla za zdravstvo ...«

Bojan Čerček teh ljudi ni nikdar dočakal. Poročil se je z Nevo, diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani, tu sta se mu rodili hčeri, potem pa je po sarajevski olimpijadi raje, kot da bi čakal na neke boljše čase, odletel v ZDA. Kmalu mu je sledila tudi družina.

Če ne bi odšel, ne bi nikdar postal eden najbolj znanih in uspešnih zdravnikov, kar jih bilo na področju koronarnih bolezni. Če ne bi odšel, ne bi nikdar postal ne profesor na kalifornijski univerzi UCLA ne klinični direktor koronarne enote na kliniki Cedars-Sinai. Morda tudi ne bi nikdar postal izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Zelo uspešni sta tudi njegovi naslednici: Andreja je danes izjemno cenjena newyorška onkologinja, njena pet let mlajša sestra Darja pa drži v rokah, lahko rečemo, usodo naše prihodnosti.

Že pred desetletjem so jo uvrstili na seznam, ki so ga poimenovali Novi razred Hollywooda. Objavili so seznam oseb, ki naj bi krojile prihodnost filmske industrije. In res: februarja letos je na čelo Disneyjevega oddelka za igrane kinematografske filme stopila – Darja Čerček. Nad njo je le še David Greenbaum (predsednik Walt Disney Pictures in 20th Century Studios).

Pred sabo pa ima silno zoprno nalogo: morala se bo zoperstaviti prebujenstvu (woke), ki pooseblja slabo vest zahodne civilizacije belcev in ki svojo ideologijo vsiljuje tudi prek Disneyjevih pravljic, na veliko spreminjajo zgodbe, miselne procese likov ...

Ena prvih odločitev Čerčkove je bila, da bodo zaradi poloma s Sneguljčico še malo počakali z igrano priredbo Zlatolaske. Na Sneguljčico se je namreč vsul plaz kritik. Tudi zaradi etničnega izvora glavne igralke. V osnovi naj bi imela Sneguljčica polt »belo kot sneg«. Po novem ne sme biti več belka.