Tako uporabite liste paradižnika: za naravno gnojilo in repelent

Za dober uspeh paradižnika je treba redno obtrgovati njegove spodnje liste in zalistnike. S tem rastlina tvori več plodov, ki dobijo več sonca in pospešuje se njihovo tvorjenje.

Še zdravi listi brez plesni pa ne sodijo v smeti, kajti na vrtu so zelo koristni.

Kako uporabiti liste paradižnika

Tako kot iz kopriv ali gabeza lahko tudi iz njih pripravite učinkovito naravno gnojilo. Z njimi napolnite posodo, prelijte jih z vodo in počakajte, da fermentirajo.

Vsebino posode nato precedite in jo v razmerju ena proti deset razredčite z vodo ter s pripravkom zalijte rastline na vrtu. Gnojilo uporabite približno enkrat tedensko.

FOTO: Zoiakostina/Gettyimages

Proti škodljivcem

Prav tako so listi paradižnika primerni za izdelavo repelenta, ki z vrta odganja škodljivce, kot so listne uši in različne gosenice.

Učinkovito sredstvo nastane tako, da sveže liste nasekljate, prekuhate v vodi in pustite vreti približno 15 minut.

Ohladite, precedite skozi gazo in tekočino nalijte v plastenko z razpršilom.

Z njo poškropite prizadete rastline.

FOTO: Fotokostic/Gettyimages

Naravno škropivo uporabljate v hladnem delu dneva, najbolje zjutraj ali pozno zvečer, nikoli ne tedaj, ko rastline obsevajo sončni žarki, svetuje 24 sata.hr.