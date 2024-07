Težave s krompirjem in paradižnikom: to lahko storite, če ju je napadla plesen

Ne glede na to, ali imate krompir posajen le na eni gredi ali na celi njivi, pogled nanj morda ni ravno spodbuden.

Stebla so neredko že povsem rjava, za kar je kriva krompirjeva plesen. Letos je ta zaradi ekstremno vlažnega in toplega vremena nastopila res zgodaj, tako stebla gomoljnice že odmirajo, ponekod so že povsem odmrla.

Kaj lahko v tem primeru storite?

V bistvu ne prav veliko. Vsekakor ne čakati, kajti ostanki listov in stebel bodo le hrana za koloradske hrošče, ki bodo prezimili v zemlji in drugo leto povzročali še več škode. Nadzemni del krompirja je zato treba pokositi in ga odstraniti z njive ali vrta.

Stebel in listov ne mečite v kompostnik, saj bi plesnive spore okužile kompost in bi se med uporabo tega prenesle na z njim pognojene rastline. Najbolje je ostanke vreči med biološke odpadke.

Kar je v zemlji, lahko pustite še kakšen teden, nato je treba gomolje, kolikor jih je pač nastalo, izkopati. To je edina možnost v primeru s plesnijo napadenega krompirja.

Na srečo ni vse izgubljeno

Potem ko z grede poberete krompir, lahko posadite rastline, ki bodo s plodovi razvajale v kasnejših mesecih: ohrovt, zelje, endivijo, nekatere vrste radičev, posejte lahko repo, kolerabo, črno redkev.

Prizadeti so tudi paradižniki

Vlažno in toplo poletje letos ni naklonjeno niti paradižnikom. Mnogi vrtičkarji so nad njimi že obupali in jih zaradi napada plesni odvrgli z gredic.

Če zadeve pri vas še niso kritične, takoj odstranite vse okužene liste in stebla. Odstranjujte jih na sončen dan potem, ko se rastline povsem posušijo.

Odstranjene dele rastlin odnesite z vrta in tako vsaj nekoliko ustavite širjenje plesni.

Nato paradižnike poškropite s pripravkom na osnovi bakra in po petih dneh škropljene ponovite.

Če vam bo plesen uspelo izkoreniniti, v preventivo sadike škropite z mešanico vode in sode bikarbone, z mlekom, žajbljevem, rmanovim ali kamiličnim čajem.

A te metode učinkujejo le, kadar poletje ni ekstremno vlažno, kar, vsaj zaenkrat, za letošnjega ne velja, opozarja portal Farm Homestead.