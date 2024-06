Največji seksualni strahovi: sem zato, ker sem v monogamni heteroseksualni zvezi, dolgočasen?

O zabavnih plateh seksa: novih pozah, igračkah, orgazmu, intimi, se veliko govori, nekoliko manj pa o bolj temni strani tega segmenta življenja.

Ta namreč med drugim s seboj prinaša tudi strahove, ki stojijo na poti do užitka. Kateri so najpogostejši, je na podlagi izkušenj spolne terapevtke Shadeen Francis in njenih kolegov zbral portal Self.

Negotovost

Oziroma občutek, da nekdo ne ve, kaj in kako početi med rjuhami. Za dober seks je vendarle pomembna praksa, tudi informacije, ki pa po izkušnjah terapevtke velikokrat prihajajo iz napačnih virov in namesto zadoščenja, prinašajo dvome ter nova vprašanja.

Neredko se dogaja, da so ljudje v postelji zato nesamozavestni in ne vedo, ali tisto, kar počnejo, počnejo prav.

FOTO: Gettyimages

»Paciente pogosto skrbi, da so slabi v postelji,« je povedala Lexx Brown-James, seksualna pedagoginja in ustanoviteljica Inštituta za spolnost in intimnost v St. Louisu ter dodala:

»Najpogostejša vprašanja, ki jih dobim, so, kako vedeti, ali sem dober/ dobra v seksu, ki pa si jih partnerju nihče ne upa postaviti na glas.

A dejstvo je, da je definicija dobrega seksa pri vsakomer drugačna in da mora vsak osvojiti svoj set veščin, ki odgovarja obema partnerjema.

Tega ni mogoče doseči s knjigami, filmi za odrasle ali z drugimi viri, temveč le z odkrito komunikacijo znotraj razmerja.«

Sram zaradi masturbacije

S samozadovoljevanjem so pogosto povezani strahovi in tudi občutek sramu. Morda je to posledica vzgoje, morda mnenja, da je masturbacija nekakšna oblika varanja.

Razlogi za sram ob tem dejanju pa so vsi povsem neutemeljeni.

»Kako pogosto, na kakšen način in kako se mu nekdo predaja, je odvisno od posameznika, vsem pacientom, ki imajo z masturbacijo povezane dvome, pa povem, da to ni nič sramotnega, temveč je celo dobrodošla z vidika osvajanja novih izkušenj v postelj in iskanja poti do užitka,«

je povedala Francisova in dodala, da je samozadovoljevanje in sprejemanje te eden od načinov, kako sprejeti sebe in svojo seksualnost, kar je ključno za dober seks v dvoje.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Bojazen, da je nekdo premalo napreden in zato dolgočasen

»Dandanes je veliko spolnih orientacij, s katerimi se identificirajo posamezniki, zato se neredko zgodi, da imajo osebe, ki so v monogamnih heteroseksualnih zvezah, občutek, da so dolgočasne,« je povedala spolna terapevtka Avi Pommerenk in dodala, da je ta strah pogosto prisoten tako pri parih kot pri posameznikih.

Vendar ni upravičen. Če se nekdo izogiba spolnim alternativam, ni dolgočasen in ne za svetom. Vsaka spolna orientacija je prava in vsaka spolna preferenca je v redu.

Pritisk zaradi določene količine seksa

Količina seksa je večna tema: koliko ga je premalo, koliko dovolj, koliko morda preveč. Večina parov se v povezavi s tem sprašuje, ali seksa dovolj ali premalo.

Vendar spolna terapevtka Jillien Kahn poudarja, da prave količine, ki bi odgovarjala vsem, ni. Pomembno je, da par najde tisto, kai zadovoljuje oba, pa naj bo to vsak dan, enkrat na teden ali enkrat na mesec.

»Splošna definicija, koliko je preveč, premalo ali ravno prav seksa ne obstaja,« je povedala.

FOTO: Yakobchukolena/Gettyimages

Sram zaradi fetiša ali fantazij

»Veliko mojih pacientov ima fetiše in fantazije, ki se jih sramujejo,« je povedala Kahnova, prav ta sram jim nastavlja veliko oviro do kvalitetne spolnosti, kajti fetiši in fantazije so nekaj povsem naravnega in če so s partnerjem pravilno skomunicirani ter sprejeti z obeh strani, so dobrodošli v vsaki spalnici,

Nedvomno pa ni razloga, da bi se jih sramovali in nedvomno se partnerja zaradi njih ne smeta obsojati ter podcenjevati,« je povedala Kahnova.