Šest spoznanj za dober seks

Po nekaterih teorijah ženske potem, ko dopolnijo trideset let, najbolj uživajo v spolnosti. Vsi se s tem ne strinjajo in pravijo, da je zadeva povsem individualna in da je nemogoče v en koš strpati vse.

Je pa res, da je, ne glede na starost, za dober seks treba osvojiti določena spoznanja, ki običajno pridejo z leti in izkušnjami.

Katere resnice osvojijo ženske, ki res uživajo v seksu, razkriva zadovoljna.hr.

Dobro vem, česa si želim

V dvajsetih se spolna identiteta še razvija, prav tako se tedaj gradi seksualna inteligenca, to je čas odkrivanja, spoznavanja sebe in spolnosti ter osvajanja znanj, ki lahko pripeljejo do boljšega seksa.

Kasneje, v tridesetih, so ta znanja osvojena in večina žensk dobro ve, česa si želi ter kako to odbiti.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Ljubezen in seks sta najboljša kombinacija

Strokovnjaki se strinjajo, da je seks odličen za zdravje, ne glede na to, ali je del življenja v resni zvezi ali gre zgolj za avanturo.

A dejstvo je, da je seks najboljši, kadar je združen z ljubeznijo. Tudi z ljubeznijo do sebe.

Samozavest je seksi

Najboljši seks se zgodi med dvema osebama, ki se dobro počutita v svoji koži, se ne obremenjujeta z nepomembnimi malenkostmi, znata samo uživati in sprejemati sočloveka ter sebe.

Samozavest je seksi. In samozavest največkrat pride z leti in izkušnjami.

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

Na prvem mestu je udobje

Avtomobil, prha, miza, stopnišče in podobne lokacije za seks so zanimive le v filmih.

Dejansko je seks najboljši, kadar se odvija na udobni podlagi, zato je postelja največkrat najboljša izbira zanj.

Najprej je treba postaviti meje

Eksperimentiranje da, vendar mora vsak vedeti, kje je njegova meja, čez katero ne bi stopil za nobeno ceno.

Meja pride z leti in izkušnjami, tako kot tudi pogum, da jo nekdo postavi. Nekje v tridesetem.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Podrobnosti iz spalnice niso za vse

Zabavno in prijetno je vse, kar se dogaja med rjuhami, deliti s prijateljicami, a v tridesetih naj bi vsaka dama vedela, da so stvari, ki niso za druga ušesa in naj zato ostanejo samo med njo ter osebo, ki ji družbo dela med rjuhami.