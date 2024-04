Skrivni pomeni spolnih fantazij

Justin Lehmiller, socialni psiholog na institutu Kinsey, je k sodelovanju povabil 4175 Američanov in jih povprašal o njihovih najpogostejših spolnih fantazijah.

Tako je zbiral podatke za svojo knjigo Povej mi, kaj želiš (Tell me what you want) in za Insider pojasnil, kaj bi njegova odkritja lahko pomenila.

Kompleksna stvar

»Naše fantazije so zelo kompleksne, stopnja vzburjenja in osredotočenosti na seks ter to, kaj nekdo dojema kot stimulativno, se od osebe do osebe močno razlikuje,« je povedal znanstvenik.

Je pa njegova raziskava pokazala tudi, zakaj ljudje sploh sanjarijo in odkrila, da so čustvene potrebe velikokrat tiste, ki opredeljujejo, kaj se nekomu zdi seksi.

Takole razlaga nekaj najpogostejših spolnih fantazij.

Romantika in strast: strah pred zapustitvijo

Čustvene potrebe se lahko odražajo skozi fantazijo, ki je izjemno romantična in strastna.

Lehmiller je dejal, da nekdo, ki se boji, da bo zapuščen in morda dvomi o čustvih partnerja, najverjetneje sanjari o romantičnem odnosu in strasti.

S takšnimi fantazijami skuša ublažiti občutek nelagodja in negotovosti. Ob sanjarjenju o osebi, ki jo zasipa z romantiko, se med seksom lažje sprosti in osredotoči na spolni užitek.

Čustvene potrebe se lahko odražajo skozi fantazijo, ki je izjemno romantična in strastna. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Seks v troje: pozornost

S svojimi raziskavami je Lehmiller odkril, da je seks v troje ena najpogostejših fantazij.

Kadar se ji osebe predajajo, največkrat pomeni, da hrepenijo po pozornosti.

Če nekdo sanjari o seksu v troje z osebama, ki sta v drugih zvezah, je njegov skrivni motiv pogosteje želja po avanturi kot po pozornosti.

Dominacija v spalnici: izguba nadzora

»Podarjenost ali biti pod nadvlado spolnega partnerja je še ena pogosta fantazija tako moških kot žensk,« je povedal znanstvenik.

Takšne fantazije nakazujejo na razmerje moči med dvema.

Ko nekdo sanjari, da je podrejen, si s to fantazijo pričara občutek, da ga partner obožuje in je zanj neizmerno privlačen.

Osebe, ki trpijo zaradi tesnobe, povezane s seksom prav tako večkrat sanjarijo o podrejenosti, saj s tem zmanjšajo občutek tesnobe med samim aktom.

»Mislim, da je podrejenost za mnoge izjemno osvobujoča izkušnja, ki jim omogoča, da se rešijo spon in uživajo v trenutku,« je povedal Lehmiller.

V zrelih letih so fantazije pogostejše. FOTO: Gettyimages

Fantazije o tabujih: ljubezen do novosti in bujna domišljija

Lehmiller opozarja, da nima vsak, ki fantazira, globokih psiholoških razlogov za to.

V svoji raziskavi je odkril, da so osebe, ki pogosto sanjarijo in imajo fantazije o tabujih, kot sta denimo od seks v troje ali sado-mazo prijemi, običajno bolj odprte za preizkušanje novosti od oseb, ki o tabujih fantazirajo v manjši meri.

Dodal je še, da bolj odprti posamezniki pogosteje fantazirajo o vsem, torej tudi o neobičajnih, za mnoge bizarnih stvareh.

»Tu ni nekega globljega, skritega pomena, razen tega, da radi veliko razmišljajo in imajo bujno domišljijo,« je pojasnil,

Starejši v mislih odtavajo večkrat

Na koncu je odkril še, da osebe v 40. ali 50. letih, ki so v dolgih monogamnih zvezah, fantazirajo pogosteje od mladih. Domneva, da zato, ker tako želijo pobegniti iz seksualne rutine in poskusiti nekaj novega:

»Kadar je potreba po nečem novem upravičena, kar je pogosto v dolgih zvezah, se ljudje zatečejo k fantazijam, s katerimi zadovoljijo potrebo po nečem novem,« je zaključil.