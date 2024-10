Najboljši del dneva za vroče igrice je …

Čeprav je pogosto slišati ali prebrati, da je najboljši jutranji seks, nova dognanja znanstvenikov pravijo, da je idealni čas za telesno ljubezen med 22.30 in 23. uro.

Zakaj ravno tedaj?

Kot prvič: po celem dnevu količina stresa pade, telo se sprosti in možgani se osvobodijo vsakodnevnih skrbi. To ustvari idealne pogoje, pod katerimi se partnerja osredotočita le eden na drugega in na intimnost.

Poleg tega se telo tedaj zaradi naravnega ritma pripravlja na spanec in seks pred spanjem dodatno sprošča ter zagotavlja kvaliteten nočni počitek.

FOTO: Sanja85/Gettyimages

Spodbuja še nastajanje oksitocina, znanega pod imenom hormon ljubezni, pod njegovim vplivom se sproščajo endorfini, ki prinašajo občutke sreče.

K temu strokovnjaki dodajajo, da se po 22.30 začne umirjati živčevje, kar nudi idealno podlago za krepitev povezanosti in bližine.

Potem ko se uležete v posteljo, torej nastopi idealen trenutek za strast brez pritiska v smislu, da bo treba nato vstati in se spopasti z vsakodnevnimi obveznostnimi.

Še drugi učinki

Večerni seks, kot že rečeno, izboljšuje spanec, saj ob vsem naštetem spodbuja nastajanje hormona prolaktina, ta pripomore k temu, da možgani lažje potonejo v globok spanec, s tem zagotavlja kvaliteten počitek.

Študije so pokazale, da pari, ki se ljubijo pred spanjem, spijo bolje in so zjutraj bolj spočiti od tistih, ki to dejanje preskočijo.

In še nekaj: poznovečerni seks omogoča prav posebej intimno doživetje: luči so pridušene, zunaj je temno, ni kratkih sporočil, ni elektronske pošte, sta samo dva brez številnih motenj.

FOTO: Gettyimages

Skratka, to je odločen način za zaključek dneva in za krepitev občutkov povezanosti ter zadovoljstva, piše dnevnik.hr.