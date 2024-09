Ženske se seksa prej naveličajo

Nekateri pari so z leti čedalje zadovoljnejši s seksom, številni pa imajo s spolnim življenjem po določenem času težave.

Raziskave kažejo, da se ženske prej kot moški naveličajo seksa, in sicer že v enem letu, kasneje pa na njihovo zmanjšano željo po seksu s partnerjem vplivajo čustvena oddaljenost, rojstvo in vzgoja otrok, stres in zaskrbljenost zaradi večjih in manjših težav. Po nekaterih ocenah je takšnih žensk približno tretjina, moških pa okoli 15 odstotkov.