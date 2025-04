Najmlajša narodno-zabavna zasedba nastopila z legendami (FOTO)

»Od srca se mi je odvalil velik kamen. Organizacija takšnega koncerta v teh časih ni mačji kašelj, zato sem še bolj vesela, da je vse uspelo, kot so si mladi želeli. Koncert je bil odličen, dvorana polna, vzdušje enkratno. Mi, starši, jim bomo vedno stali ob strani,« je po prvem samostojnem koncertu Ansambla Gašperja Mirnika, ki ga je tudi vodila, dejala Valentina Zupanc, mama pevke Tie Ruby Prah, najmlajše članice ansambla, ki je trenutno najmlajši na naši narodnozabavni sceni.

8 lastnih skladb imajo, snemajo že nove.

In tudi najbolj uspešen, vsaj če sodimo po lanski beri nagrad, ki so si jih priigrali na festivalih po vsej Sloveniji. Trenutno imajo posnetih osem lastnih skladb, ustvarjajo pa že nove, s katerimi se bodo predstavili na letošnjih nastopih.

Angelski glas

Na prvem koncertu, ki so ga pripravili v domači Ljubečni, so gostili glasbene legende z zavidljivo kilometrino. Z njimi so bili Beneški fantje, Primorski fantje in posavski ansambel Hervol s tercetom Originali, za smeh je poskrbel Klobasekov Pepi (Miro Klinc).

Za dobrodošlico je v dvorani telovadnice OŠ igrala domača godba na pihala KUD Ljubečna, plesali so člani Folklorne skupine iz Kamnika. Številne je navdušil in pustil odprtih ust solistični nastop 14-letne Tie, ki ima angelski glas, igra pa tudi flavto. Tokrat je odpela francoski šanson Je suis malade.

Prvič so v živo predstavili najnovejšo polko z naslovom Mamica naša.

Prvič so člani Ansambla Gašperja Mirnika, ob harmonikarju Gašperju in pevki Tii ga sestavljata še basist Benjamin Arcet in kitarist Žiga Dremelj, v živo predstavili najnovejšo polko z naslovom Mamica naša, katere avtorja sta Bojan Lugarič in Vera Šolinc.

Slednja je njihova mentorica in avtorica, ki je napisala tudi besedilo na lanskem festivalu v Oplotnici nagrajenega valčka Kdo me bo peljal pred oltar; besedilo je resnično, saj pevkin ati ne živi z njo in njeno mamico, žal ga ni bilo niti na koncert, na katerem so pesem predstavili. V kratkem bodo objavili še videospot zanj, ki so ga že posneli.

Koncert so začeli s skladbo Muzika, v kateri opisujejo, kako zelo jih je glasba očarala, mi pa jim želimo dolgo in uspešno glasbeno pot.

Ansambel Gašperja Mirnika z vsemi gosti na odru dvorane OŠ na Ljubečni. FOTO: Mojca Marot

Ansambel Hervol in Klobasekov Pepi, ki je skrbel za smeh. FOTO: Mojca Marot

Beneški fantje z Gašperjem Mirnikom FOTO: Mojca Marot