Pomembna za zdravo spolnost

Kar 40 odstotkov od skupno več kot 200 milijonov nosečnosti po svetu na leto je nezaželenih. Med temi se jih vsaj polovica konča s prekinitvijo. Vsako leto rodi 16 milijonov deklet, starih od 15 do 19 let, ter milijon deklet, mlajših od 15 let. Tveganje za usodne zaplete je pri njih zelo veliko.

Kontracepcija je dandanes v vse več državah, tudi zahodnega sveta, osovražena beseda, splav pa preganjan in marsikje prepovedan, zato ima 26. september, svetovni dan kontracepcije, čedalje pomembnejšo vlogo pri ozaveščanju o zdravi in varni spolnosti, pravici do načrtovanja družine, preprečevanju spolno prenosljivih okužb, spolni enakopravnosti, preprečevanju najstniških nosečnosti, smrti nosečnic in porodnic ter, ne nazadnje, človekovih pravicah. Letošnje geslo se glasi Izbira za vse. Svoboda načrtovanja, moč izbire.

V Sloveniji je na voljo veliko oblik zaščite. FOTO: Liudmila Chernetska, Getty Images

Svetovni dan kontracepcije zaznamujemo od leta 2007, tudi v Sloveniji, kjer je zdravstveno varstvo žensk na zavidljivi ravni, prav tako so vsem dostopne različne oblike kontracepcije. Hormonsko po večini krije osnovno zdravstveno zavarovanje, tudi maternični vložek in njegovo vstavitev oziroma odstranitev, v večjem delu krije tudi sterilizacijo. Kondomi in druge pregradne metode ter nujna kontracepcija oziroma jutranja tabletka pa so pri nas plačljivi, pojasnjujejo v UKC Ljubljana.

Umik ni zanesljiv

Glede na trajanje delovanja kontracepcijo delimo na nepovratno, kot sta sterilizacija ženske ali moškega, ter na povratno, ki začasno oziroma za želeno obdobje ali samo za čas spolnega odnosa prepreči neželeno zanositev, torej kondom, oralna kontracepcija, diafragma, obliž, maternični in vaginalni vložek ... V Sloveniji se okoli tri četrtine mladih pri spolnem odnosu zaščiti s kondomom, kar je verjetno rezultat dolgoletnega ozaveščanja in kampanj proti okužbi s hivom, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pozneje pa uporaba kondoma drastično pade, zato strokovnjaki opozarjajo na pomen preprečevanja spolno prenosljivih okužb, pri čemer lahko pomaga le kondom.

Pri mlajših ženskah je priljubljena hormonska kontracepcija, pri ženskah po 40. letu pa je pogostejši maternični vložek. Za obdobje po porodu je dobra izbira progestogenska kontracepcija v obliki tablet, ki ne vpliva na tvorbo oziroma količino mleka; o ustrezni metodi kontracepcije naj se ženska odloči po posvetu z ginekologom. Še vedno je priljubljena tudi tehnika umika oziroma izliva zunaj nožnice, kažejo podatki. Gre za verjetno najstarejšo obliko kontracepcije na svetu, a je zelo nezanesljiva; moški namreč proizvaja tudi predejakulacijsko tekočino, ki lahko vsebuje semenčice, te pa lahko oplodijo žensko jajčece.

V Sloveniji imamo eno najnižjih stopenj splavnosti na svetu, in sicer okoli osem umetnih prekinitev nosečnosti na 1000 žensk v rodni dobi, najpogosteje pri ženskah, ki so že rodile.