Najbolj brano v rubriki Ona: Napovedi Babe Vange za leto 2025: zgodilo naj bi se več pretresljivih stvari

Od zdravja do nasvetov za lepo urejen dom, za kvalitetno spolno življenje do astroloških napovedi, v rubriki Ona vsak najde kaj zase, glede na lanskoletni žametni izbor najbolj branih vsebin pa prevladuje zanimanje za bolj poletne teme.

Tu je izbor prispevkov, ki so zbudili največ pozornosti.

1.mesto: Zakaj turisti na plažo nosijo moko? Vse pogosteje je ob brisači in senčniku videti kozarec moke

Odgovor na to vprašanje je bil zelo iskan. In odgovor? Naj spomnimo: Če gre zaupati spletnim komentatorjem, jo posujete po telesu in tako se boste na peščenih plažah lažje znebili peska.

2. mesto: Napovedi Babe Vange za leto 2025: zgodilo naj bi se več pretresljivih stvari

Slavna bolgarska, v Makedoniji rojena prerokinja nam napoveduje pestro leto. Kaj se bo v njem dogajalo, je v preteklem letu zanimalo veliko naših bralcev.

Med drugim naj bi leto 2025 prineslo veliko odkritje na področju energije. Odkrili naj bi namreč nov vir energije. Kakšnega točno, ni jasno.

3. mesto: Mikrobiolog opozarja: te hrane v hotelu nikar ne jejte, je polna bakterij

Še pred počitniško sezono so bili zanimivi napotki mikrobiologa, ki je razkril, česa si on nikoli ne privošči v hotelu in enako svetuje vsem gostom.

Jay Tetro namreč opozarja, da obstajajo živila, ki se jim je bolje izogniti, saj lahko povzročijo želodčne težave. To so umešana jajca, palačinke, pražen krompir, slanina in podobne jedi. Kot razlog navaja dejstvo, da se ta živila segrevajo v posodah, v katerih stojijo.

4. mesto: Baba Vanga je verjela, da imajo ta 4 znamenja posebno moč

Znova smo pri Baba Vangi in njenem mnenju o štirih astroloških znakih, ki jih tudi sama ni znala dobro prebrati.

5. mesto: Zadnje število v letnici rojstva razkriva vašo usodo: kaj vas čaka – sreča ali trpljenje?

Po starodavnem kitajskem verovanju Zemlji vedno vlada eden od petih glavnih elementov. To je lahko element lesa, ognja, zemlje, zraka ali vode. Poleg tega, da ti elementi močno vplivajo na naravo, »določajo« tudi človekov značaj, duševno moč, navade in ambicije. Prav tako odrejajo pomembne trenutke v človekovi usodi, z njimi pa je povezano zadnje število v naši letnici rojstva. Kako, se lahko spomnite s klikom na zgornjo povezavo.

6. mesto: Ljudje s to krvno skupino živijo najdlje in imajo manj možnosti za razvoj nekaterih bolezni

Obstajajo štiri krvne skupine: A, B, AB in 0. Vsaka je drugačna, ima svoje značilnosti in slabosti, ena pa je daleč najbolj odporna proti boleznim. Katera je ta, smo odkrili maja.

7. mesto: Po eni uri ne boste več videli niti muhe niti komarja: domači recepti za tri superpripravke

Čeprav je zima in mrčes ne povzroča težav bo znova poletje in tedaj bodo še kako dobrodošli recepti za sredstva, ki učinkovito varujejo pred takšnimi in drugačnimi insekti.

8. mesto: Ko piči sršen: to je prva stvar, ki jo morate narediti, da preprečite alergijsko reakcijo in si rešite življenje

In še ena poletna tema: pik sršena ni le boleč, izzove lahko tudi alergijsko reakcijo. Kako tej ubežati, se spomnite s klikom na zgornjo povezavo.