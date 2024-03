Mikrobiolog opozarja: te hrane v hotelu nikar ne jejte, je polna bakterij

Samopostrežni zajtrk je pogosto vrhunec marsikaterega dopusta, saj je to ena redkih priložnosti, ko lahko brez obsojanja naložimo polne krožnike. Navsezadnje smo za vse plačali, zato je najbolje, da to izkoristimo.

Vendar se nekaterim živilom ob tej priložnosti izogibajte, četudi so vam najljubša. Mikrobiolog Jay Tetro namreč opozarja, da obstajajo živila, ki se jim je v takih situacijah bolje izogniti, saj lahko povzročijo želodčne težave. To so umešana jajca, palačinke, pražen krompir, slanina in podobne jedi. Kot razlog navaja dejstvo, da se ta živila segrevajo v posodah, v katerih stojijo.

»Prav tako bi se izogibal marmeladi, kečapu, gorčici, arašidovemu maslu. Če so te posode odprte in je v njih žlica, obstaja velika verjetnost, da so kontaminirane, ker si ljudje pogosto rok ne umijejo dovolj dobro (ali si jih sploh ne umijejo), vsi pa jemljejo hrano z istim pripomočkom, ali pa celo v jed namočijo prste,« pravi mikrobiolog. Prav tako odsvetuje majonezo, limonine rezine in solatne prelive, saj so to, kot pravi, mesta, kjer se razmnožujejo bakterije.

Kot najvarnejše možnosti izpostavlja suhe mesnine, sir, dimljenega lososa, sveže in koščičasto sadje ter pite (če ocenite, da na mizi ne stojijo več kot dve uri).