Zadnje število v letnici rojstva razkriva vašo usodo: kaj vas čaka – sreča ali trpljenje?

Po starodavnem kitajskem verovanju Zemlji vedno vlada eden od petih glavnih elementov. To je lahko element lesa, ognja, zemlje, zraka ali vode. Poleg tega, da ti elementi močno vplivajo na naravo, »določajo« tudi človekov značaj, duševno moč, navade in ambicije. Prav tako odrejajo pomembne trenutke v človekovi usodi, z njimi pa je povezano zadnje število v naši letnici rojstva.

Pomislite, katero je zadnje število v vaši letnici rojstva, in ugotovite, kateri element vam pripada.

Zemlja

Zadnje število v letnici rojstva je 8 ali 9.

Ljudje z elementom zemlje so zanesljivi in ​​potrpežljivi. So odgovorni v odnosu do bližnjih, imajo veliko ambicij, a so hkrati idealisti. Težave rešujejo postopno, s trezno glavo, imajo dobro razvito intuicijo in dobro razvite moralne vrednote.

Etika in disciplina sta njihovi prednosti. Znajo ravnati s svojim potencialom. Imajo fantastičen odnos do denarja. Imajo močna čustva, a jim manjka nekaj pustolovskega duha. Vse želijo nadzorovati in pogosto jih vodijo izključno lastni interesi. V življenju jih je najbolj strah neznanega. Element Zemlje je povezan s prebavnim sistemom, predvsem z vranico in želodcem.

Ogenj

Zadnje število v letnici rojstva je 6 ali 7.

Ljudje z elementom ognja vedno iščejo avanturo in nikoli ne zavrnejo raziskovanja nečesa novega. So zelo aktivni, energični posamezniki z odličnimi vodstvenimi sposobnostmi. Radi tekmujejo in zmagujejo. Ognjeni ljudje so privlačni, ne prenesejo samote, raje so obkroženi z ljudmi in so nenehno v gibanju. Poleg tega so izjemno navezani na svoje najdražje. So pametni, prijazni, odločni in učinkoviti.

Slabosti teh ljudi sta agresivnost in pretirana želja po doseganju cilja na kakršen koli način, poleg tega pa so preveč čustveni in trpijo zaradi pomanjkanja potrpljenja. Lahko so preveč ambiciozni. Ogenj je jug, predstavlja poletni čas, je ognjeno rdeče barve in je povezan s srčno-žilnim sistemom in srcem. Takim ljudem se svetuje, da se izogibajo visokim temperaturam in nadzorujejo svoja čustva.

Les

Zadnje število v letnici rojstva je 4 ali 5.

Ti ljudje so zelo radodarni in se držijo svojih načel, radi raziskujejo svet in analizirajo informacije. Zanje je značilna tudi redka moč prepričevanja. Znajo živeti asketsko in so pogosto ustvarjalni, kar se kaže v vsem, kar počnejo. So delavni, nagnjeni k temu, da so nenehno zaposleni, saj menijo, da je delo najboljši izkoristek njihove energije.

Samozavest je ena najboljših njihovih lastnosti. So zvesti prijatelji in nikoli ne delujejo sebično. Odlični so pri timskem delu in so zelo sočutni do drugih ljudi. Delajo napako, ko prevzamejo več nalog, kot jih zmorejo. Element lesa je pomlad. Povezan je z žolčnikom in jetri.

Voda

Zadnje število v letnici rojstva je 2 ali 3.

Ljudje z elementom vode veljajo za očarljive in ljubke, znajo sočustvovati, so zelo lahkotni in odlično vedo, kako iti skozi življenje. Poleg tega so pametni in ustvarjalni. Običajno obvladajo več poklicev, imajo komunikacijske sposobnosti in znajo biti zelo prepričljivi.

Omeniti velja tudi njihove izjemne sposobnosti na področju diplomacije. So intuitivni in sposobni razumeti stvari, ki jih drugi pogosto spregledajo. So dobri organizatorji in nič manj dobri izvajalci. Poleg tega vedno poskušajo najti preprosto rešitev. Zanje je značilna prilagodljivost. Voda je severna, sezona je zima, barva je črna. Voda je povezana s skeletnim sistemom.

Zrak

Zadnje število v letnici rojstva je 0 ali 1.

Zelo neodvisni, samozadostni, močnega značaja. Imajo radi sebe, a skrbijo za in spoštujejo druge. Praviloma so precej zadržani, vendar pod zunanjim pritiskom aktivno in neomajno zagovarjajo svoje stališče. Predstavniki tega elementa si prizadevajo za red in dajejo prednost ravnovesju in čistosti v vseh pomenih besede.

So zanesljivi, vendar se ne poskušajo utopiti v množici. Ko ljudje tega elementa vedo, kaj hočejo, jim lahko zavidamo odločnost, saj jih ovire in neuspehi ne ustavijo.

Težave znajo z lahkoto reševati, ne bojijo se osamljenosti, želijo pa, da družba prizna njihove dosežke in uspehe. Imajo zavestno ali podzavestno željo po razkošju in denarju. Zrak je vonj, letni čas je jesen, barva je bela in je povezana z dihali in pljuči.