Spodbudnica: kaj danes pomeni biti zdrav? (Suzy)

Svetovna zdravstvena organizacija ga opredeljuje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. A v resnici je zdravje še več kot to: gre za ravnovesje vseh vidikov življenja. S tem namenom sem izbrala glavna področja, vi pa preverite, katere so vaše šibke in katere močne točke.

Telesno zdravje: osnova dobrega počutja

Naše telo je naš dom, zato je pomembno, da deluje brezhibno. Močan imunski sistem, dobra telesna kondicija in pravilno delovanje organov so ključni za splošno dobro počutje. K temu prispevajo uravnotežena prehrana, redno gibanje in kakovosten spanec – temu sama pravim temelji svetega trikotnika zdravja.

Duševno zdravje: moč pozitivnega mišljenja

Čustveno ravnovesje in obvladovanje stresa sta danes enako pomembna kot telesna kondicija. Hitri način življenja lahko vodi v izgorelost, zato je nujno, da znamo prisluhniti sebi, prepoznati svoja čustva in jih ustrezno izraziti. Pozitivna miselna naravnanost igra pri tem ključno vlogo, zato se jo splača trenirati.

Socialno zdravje: pomen odnosov

Človek je družbeno bitje in občutek pripadnosti močno vpliva na njegovo zdravje. Podpora družine in prijateljev, iskreni odnosi in občutek varnosti so bistveni za naše zadovoljstvo. Kakovostni odnosi nam pomagajo pri spopadanju s stresom in izboljšujejo splošno počutje.

Celostno zdravje: iskanje ravnovesja

Zdravje ni samo telesno in duševno, temveč tudi poklicno, finančno in okoljsko. Zadovoljstvo pri delu, stabilna finančna situacija ter čisto in varno okolje so elementi, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja. Če eno področje trpi, lahko hitro začnejo trpeti tudi druga – na primer dolgotrajen stres v službi lahko vodi v zdravstvene težave.

Hoja – preprosta pot do zdravja

Med najbolj enostavnimi, a učinkovitimi oblikami gibanja je hoja. Strokovnjaki priporočajo od 6000 do 10.000 korakov dnevno, saj že pri 7000 korakih na dan opazimo pomembne koristi za zdravje. Pomembno je, da se gibanje prilagodi posamezniku – tudi kratek sprehod med delom ali hoja po stop­nicah prispevata k boljšemu zdravju.

A hoja ni dovolj!

Ker hoja ni dovolj, da bi ohranjali dobro formo za življenje, je dobro, da delamo tudi vaje za moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.

Zdravje je odločitev

Vsak dan sprejemamo izbire, ki vplivajo na naše zdravje. Zdrave navade, premišljena prehrana, dovolj spanja, redno gibanje in negovanje odnosov so naložba v dolgoročno dobro počutje. Ključ do zdravja je v ravnovesju – poskrbimo, da ga poiščemo in ohranimo!