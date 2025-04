Iz rubrike saj ni res pa je: upokojenec (67) skrival kokain na neverjetnem mestu

Upokojenec iz Zagreba je poskušal na bizaren način zaslužiti dodaten denar. Kokain je skrival v plinskih jeklenkah in razpršilcih, navajajo hrvaški mediji. Policisti so ga ustavili zaradi preverjanja identitete, obnašal se je sumljivo in nato celo prostovoljno izročil zavojček kokaina.

Policija še ni končala dela

Policijski psi so nato preiskali njegovo stanovanje. Zavohali so kilogram in pol kokaina ter zavojčke konopljine smole. 67-letnik je mamila tehtal kar v stanovanju, mamila pa spretno skril in prevažal v svojem avtomobilu.

Zoper starejšega Zagrebčana so policisti podali kazensko ovadbo.

Sicer pa se ocenjuje, da državljani Evropske unije letno porabijo 30 milijard evrov za uživanje drog, od tega 12 do 14 milijard za kokain.