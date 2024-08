Baba Vanga je verjela, da imajo ta 4 znamenja posebno moč

Ta štiri znamenja imajo močno intuicijo, lahko imajo preroške sanje in zlahka napovejo prihodnost. Pri mnogih so te sposobnosti v mirovanju, vendar jih je enostavno prebuditi in razviti.

Torej, horoskop Babe Vange pravi, da imajo štiri znamenja posebne sposobnosti, ki so darilo vesolja.

Oven

Včasih se zdi, kot da vztrajnemu in trmastemu Ovnu vesolje pomaga pri vsem, v resnici pa je babica Vanga verjela, da imajo pripadniki tega znamenja poseben dar vizualizacije. Vse, kar morajo storiti, je, da si nekaj zaželijo, si aktivno zamislijo, kar si želijo in to se bo zagotovo uresničilo, če je le v okviru realnih možnosti. Uporabna sposobnost, kajne? Vanga je verjela, da bi se morali pogosteje ukvarjati z brezplačno pomočjo ljudem, saj bi lahko njihov dar le okrepil in prinesel dobre rezultate.

Ovni imajo poseben dar vizualizacije. FOTO: Gaudilab Getty Images

Devica

Vanga je verjela, da se med Devicami najpogosteje rodijo edinstveni, nadarjeni ljudje. Pripadniki tega znamenja zelo subtilno čutijo druge ljudi, imajo dar empatije in ga znajo uporabiti za predvideni namen, zato je priporočljivo imeti vsaj eno devico za prijatelja.

Vanga je še posebej oboževala to znamenje, saj je verjela, da so Device harmonične in popolne tako psihološko kot duhovno. Mislila je, da sta devica in popolnost sinonima, saj vse, česar se pragmatična devica loti, poskuša pripeljati do popolnosti.

Device so nadarjene. FOTO: Olezzo Getty Images

Strelec

Prijazni, komunikativni Strelci delujejo kot pravi angeli varuhi za svoje ljubljene – zdravijo z besedami, dajejo modre nasvete, razlagajo čudne sanje in napovedujejo prihodnost. Mnogi pripadniki tega znamenja berejo človeške usode kot odprto knjigo. Niti se jim ni treba posebej truditi, da bi razvili svoj dar – ta je pri njih izražen že od otroštva.

Vodnar

Za vodnarje pogosto pravimo, da so ljudje prihodnosti, ljudje pred svojim časom. Imajo močno intuicijo in zlahka napovejo, kaj se bo zgodilo – včasih zgolj z razumom in logiko, včasih pa zaznavajo stvari na intuitivni ravni.

Za vodnarje pogosto pravimo, da so ljudje prihodnosti. FOTO: Lemanna Getty Images/istockphoto

Vodnarji imajo lahko preroške sanje ali vizije in se pogosto ukvarjajo z delom, povezanim z zdravljenjem, izumom ali ustvarjanjem novih svetov – morda so dobri v pisanju znanstvene fantastike ali ustvarjanju video iger.

Z lahkoto »vidijo« v prihodnost, torej si lahko predstavljajo, kako bi lahko izgledal svet, kar je njihovim sodobnikom pogosto nerazumljivo, poroča informer.rs.