Klemen Slakonja z evrovizijskim komadom spravlja ljudi v jok (VIDEO)

Klemen Slakonja bo v prvem polfinalnem večeru nastopil kot tretji. Do konca zdaj še ni razvnel stavnic in evrovizijskih navdušencev, a do sredine maja se razmerja sil še utegnejo spremeniti.

»Slovenija sodeluje s pesmijo, ki v letošnjem naboru deluje nekoliko drugače, in morda je prav to njena največja prednost. Iskrena balada o ljubezni in premagovanju bolezni – sporočilo, ki bi, če ji ga bo uspelo predstaviti na način, da doseže občinstvo prek zaslona, Slovenijo že tretje leto zapored lahko popeljalo v finale,« je komentiral konec marca poznavalec festivala in član evrovizijske komentatorske ekipe španske nacionalne televizije RTVE Victor Escudero. »Poleg tega je Klemen v svetu evrovizijskih oboževalcev že dobro znan.«

A po objavah na družbenih omrežjih je moč videti, da naš Klemen že pridobiva glasove množic in se je njegova balada že usedla v srca mnogih. Na družbenem omrežju Instagram se je ob videu zahvalil sledilcem iz celega sveta za podporo. Video prikazuje starejši par iz Velike Britanije, ki je poročen že 37 let. Moža se je še posebej dotaknila Klemnova pesem in ga spravila do solz.

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Bil sem na čelu množice - okoli mene je bilo veliko ljudi v solzah. Lepo je bilo prikazano in vse dobro še naprej. Tako lep poklon in čudovit vokal – How Much Time Do We Have Left together bo navdušila toliko ljudi. Preprosto čudovito.«, »Najboljša pesem vseh časov!«, »Lepa pesem.«, »Tako lep moment.«

