Ko piči sršen: to je prva stvar, ki jo morate narediti, da preprečite alergijsko reakcijo in si rešite življenje

Pik sršena je zelo boleč, vendar v večini primerov ni usoden. Največkrat je posledica pika oteklina, ki traja nekaj dni. Sršenov pik pa lahko seveda povzroči tudi anafilaktični šok, torej alergijsko reakcije na strup, kar pa je življenjsko nevarno.

Pik sršena – simptomi in reakcije

Sršenov pik običajno povzroči oteklino, rdečino in srbeč občutek. Manjši vbod lahko mine v pol ali eni uri, če pa je človek na strup žuželke posebej občutljiv, lahko oteče cela roka, noga ali drug del telesa, kjer je prišlo do vboda. Da bi preprečili širjenje strupa po telesu, naj bo poškodovani del telesa dvignjen glede na telo, svetujejo na portalu krenizdravo.rtl.hr. Piki v predelu grla in vratu so še posebej nevarni, saj lahko oteklina povzroči oteženo dihanje ali celo zadušitev, zato je treba poškodovanca takoj odpeljati na urgenco.

Piki strupenih žuželk, kot so sršeni, so še posebej nevarni za ljudi, ki so nagnjeni k alergijskim reakcijam. Lahko pride tudi do anafilaktičnega šoka.

Ta se pojavi iz več razlogov:

ker je oseba alergična na pike žuželk;

ker je vbod na neprimernem mestu, kjer oteklina povzroči zadušitev;

če je človeka v preteklih tednih že pičil sršen ali osa, je imunski sistem postal preobčutljiv na alergen in ob ponovnem piku pride do anafilaktične reakcije.

Poudariti je treba, da je treba v primeru anafilaktičnega šoka nemudoma poklicati rešilca, da se izvede terapija proti šoku. To terapijo lahko izvajajo le strokovnjaki, ki spremljajo simptome in določijo odmerke adrenalina, antihistaminikov in kortikosteroidov za nevtralizacijo alergijske reakcije.

V primeru, da je človek v smrtni nevarnosti, v tistem trenutku pa ni zdravnika, ki bi mu lahko pomagal, lahko alergijsko reakcijo omili že vnaprej pripravljena injekcija adrenalina. Če ste torej izpostavljeni nevarnosti, predvsem pa če ste alergični na pike žuželk, morate imeti za vsak slučaj pri sebi injekcijo adrenalina in antihistamatike, za vse to pa se najprej posvetujte z zdravnikom.

Sršenov pik – kaj storiti?

V primeru, da ni alergijske reakcije, ampak le navadna oteklina, je treba mesto vboda zdraviti s hladnimi obkladki. V ta namen lahko uporabite hladen predmet, kot je kovinska žlica.

V nekaterih primerih pa lahko do alergijske reakcije pride tudi po 8 do 10 urah, zato je vseeno najbolje, da se posvetujete z zdravnikom, še posebej, če vas je v zadnjih tednih sršen (ali pa tudi osa) že pičil, piše stil.kurir.rs.