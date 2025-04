Vinogradniki raziskovali Lenart: od znamenite kleti pod cerkvijo do velike majolike

Dobrovnik, Lenart • Člani Društva vinogradnikov Strehovci so se podali na strokovno ekskurzijo po Slovenskih goricah in obiskali vsa vinogradniška društva na območju Lenarta. Najprej so se ustavili pri Turistično-vinogradniškem društvu Sveta Trojica in si ogledali njihovo znamenito klet pod cerkvijo, ki jo vodijo patri. Sprejeli sta jih podžupanja Natalija Roškar Nedok in Lara Loparič, direktorica Zavoda za turizem. S turističnim vodnikom so se odpravili na ogled kulturnega doma in likovne razstave učencev osnovne šole. Po sprehodu in ogledu središča kraja sta sledila obisk kleti frančiškanskega samostana s stalno razstavo in degustacijo ter sprejem v cerkvi pri patru Bernardu.

V viteškem spremstvu

Med obiskom TVD Lenart, kjer jih je pozdravil župan Janez Kramberger, so si po panoramski vožnji na Zavrhu ogledali Maistrov muzej in znameniti razgledni stolp, kjer so pokušali vina. Potem so obiskali TVD Benedikt pri Svetih Treh Kraljih v Slovenskih goricah in si ogledali cerkev in obnovljeno mežnarijo s kletjo, ki je v najemu društva. Seveda so tudi tam pokušali vina benediških vinogradnikov, sprejel pa jih je slovenski in madžarski vinski vitez Zlatko Borak, konzul Pomurskega omizja Slovenskega reda vitezov vina.

Vsa vinogradniška društva Upravne enote Lenart imajo zasajene potomke stare trte z Lenta.

Med potepanjem po Slovenskih goricah so gostje iz Prekmurja pot nadaljevali k Sveti Ani, kjer so obiskali turistično-vinogradniško društvo. V gostišču Eder Kramberger so si privoščili odlično kosilo, manjkala pa ni niti degustacija lokalnih vin v občinski vinoteki. Sledil je sprejem v protokolarni avli občinske uprave, kjer so izletnike sprejeli podžupanja Breda Špindler, nekdanji župan Silvo Slaček ter vinski vitez in predsednik društva Marjan Kramberger. Vinogradniki in vinogradnice iz Strehovcev, ki se jim je na ekskurziji pridružil tudi župan Občine Dobrovnik Marjan Kardinar, so obiskali še TVD Cerkvenjak. Velja omeniti, da imajo vsa vinogradniška društva Upravne enote Lenart zasajene potomke stare trte z Lenta.

Strokovno ekskurzijo so ljubitelji vina iz Strehovcev sklenili na Izletniški kmetiji Breznikovih v Komarnici z degustacijo njihovih kulinaričnih dobrot in vin, ogledali so si tudi znano klet z veliko majoliko. Predstavitev sta pripravila oče in sin, vinska viteza Damijan in Marko Breznik.

Ljubitelji vina so ekskurzijo sklenili na Izletniški kmetiji Breznikovih v Komarnici. FOTO: M. K.