Posebna čast za Leo Cok. Igrala bo Bronjo Žakelj (Suzy)

Pet let po izidu uspešnice Belo se pere na devetdeset Bronja Žakelj še vedno navdušuje bralce. Diplomirana novinarka je v svojem avtobiografskem romanu, ki bralca ponese v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, v čas Jugoslavije, imenitno popisala svoje otroštvo, soočanje z mamino in bratovo smrtjo ter lastno diagnozo raka.

Knjiga je bila velika prodajna uspešnica, prodali so jo v več kot 20.000 izvodih, prevedena je tudi v tuje jezike. Po tem, ko je bila gostja pri Marcelu Štefančiču, oddajo pa je režiral Marko Naberšnik, sta hitro našla skupni jezik in se dogovorila, da po knjigi posnamejo še film. Lotila sta se zahtevnega pisanja in nato še piljenja scenarija.

Po dolgih mesecih ustvarjanja je projekt tako daleč, da sta Bronja in Marko skupaj z ekipo izbirala tudi igralce. Upodobila jo bo čudovita mlada igralka Lea Cok, ki smo jo lahko gledali v številnih projektih, nazadnje na odru s Klemenom Slakonjo in Tadejem Tošem.