Prihaja nov slovenski film! Posnet bo po tragičnem romanu Bronje Žakelj

Knjižni prvenec diplomirane novinarke, sicer zaposlene v bančništvu, Bronje Žakelj je postal največkrat izposojena knjiga v letu 2019, nagrajen pa je bil tudi s knjižno nagrado kresnik. V njem opisuje svoje otroštvo, soočenje s smrtjo bližnjih družinskih članov in lastno diagnozo raka.

»Ko se je Beletrina odločila, da bo roman izdala, sem pogosto razmišljala, koga bo sploh zanimala avtobiografska pripoved nekoga, ki ga nihče ne pozna, koga bodo zanimale teme, kot so rak, smrt, žalovanje,« je avtorica dejala v intervjuju za Slovenske novice.

Sedaj pa so s Pop TV sporočili, da se je snemanje začelo. Film bo nastal »v produkciji hiše Perfo Production in v režiji Marka Naberšnika. Mi smo ponosni koproducenti tega težko pričakovanega filma,« so zapisali na Instagramu.

Film Belo se pere na devetdeset bo nastal v režiji Marka Naberšnika. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Filmska ekipa bo snemala 32 dni na lokacijah v Ljubljani, Trstu, Rovinju, Vidmu in na Vršiču.

V njem bodo igrali Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Lea Cok, Iva Kranjc Bagola, Saša Tabaković, Žiga Šorli, Polona Juh, Mei Rabič, Jaka Mehle in Blaž Dolenc.