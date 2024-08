Ajdovi žganci: prav takšni, kot bi nam jih pripravili v gorski koči

V hribe se odpravimo zgodaj zjutraj, pot je lepa in v prijetnem hladu, a traja nekaj dolgih ur. In ko si že prijetno utrujen, se pred tabo nariše planinska koča. V njej pa kup dobrot, tudi enolončnic in sladic, a v mislih se nam že vso pot sukajo eni in edini – žganci. Kateri so najbolj priljubljeni in kakšne najdemo predvsem v Bohinju?

Brez dvoma so najbolj pogosti ajdovi žganci. Lahko jih pripravimo na dva načina: tako da moko najprej skuhamo, potem odlijemo vodo in razdrobimo žgance. Lahko pa ajdovo moko najprej popražimo, pri čemer moramo paziti, da je ne zažgemo; ko postane bolj suha in sipka, pa tudi malo zadiši, vzamemo v roke vilice z dvema rogljema. Z njimi mešamo moko in jo zelo počasi zalivamo z vrelo soljeno vodo. Tako pripravimo žgance po koroško, pri tem načinu pa nekako velja, da bomo zelo težko dolili preveč vode, zato je tveganje, da bi na koncu dobili veliko kepo moke, nekoliko manjše.

Koruzne žgance pripravimo na podoben način, torej s kuhanjem moke. Ker je klasična koruzna moka rumena, so tudi žganci takšne barve. Bodo pa koruzni žganci, če boste nanje naleteli v Bohinjskem kotu, bržčas videti bolj sivi in zato zelo podobni ajdovim. Zakaj? Ker je za Bohinj značilna koruza trdinka – ta nima rumenih storžev, temveč so zrna pisana in se raztezajo od rdeče do rjavkaste barve.

Za zraven ocvirki

Za ajdove in koruzne žgance velja, da morajo po tem, ko jih skuhamo, še malo stati. Nato jih oplemenitimo z maščobo, denimo segreto mastjo, maslom ali mešanico obojega, da se žganci lepo zasvetijo. Kasneje jih lahko zabelimo s prepraženimi ocvirki, ki se podajo tudi h krompirjevim žgancem. In kaj so krompirjevi žganci? Ponekod smo slišali, da jih pripravijo zgolj iz kuhanega krompirja, ki ga razdrobijo z vilicami, da ta spominja na žgance. Pri tem moramo paziti, da izberemo pravo sorto krompirja, saj ta sicer lahko razpade in ne dobimo nič drugega kot močnik ali približek pireju. Največkrat pa skupaj z olupljenim in na kose narezanim krompirjem skuhajo moko, nato pa pretlačijo oziroma s pomočjo kuhalnice pripravijo žgance.

Ajdovi žganci

V slovenskih gorskih kočah so žganci tista jed, ki skorajda nikoli ne (z)manjka. Največkrat so ajdovi, zabeljeni z ocvirki in postreženi s kislim mlekom. Tudi to pripravimo zelo preprosto: v sveže mleko preverjene kakovosti vmešamo nekaj žlic kislega mleka, ki nam je ostalo od prejšnjič. Nato vlijemo v skodelice in pustimo na sobni temperaturi, da se mleko zgosti. Primerno je tudi mleko iz najbližjega mlekomata. In ko boste naslednjič pripravili domače kislo mleko, lahko zraven postrežete okusne žgance, pripravljene po tem receptu.

Za 4 osebe.

400 g ajdove moke

1,5 l vode

1 žlička soli

4 žlice suhih ocvirkov

1 žlica masti

Priprava