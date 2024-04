12 največjih napak med prhanjem ali kopanjem

Osebna higiena je nedvomno pomembna. Tako z vidika zdravja kot dobrega počutja. Pa vendar se je med njo treba izogibati pogostim napakam v kopalnici. Tu je 12 takšnih, zaradi katerih skrb za čistočo ne zagotavlja želenih rezultatov.

Prepogosto kopanje ali prhanje

Vsakodnevno prhanje ali celo kopanje je navada mnogih, a če res niste močno preznojeni ali umazani, ni korak do zdrave kože.

Prepogosto prhanje in kopanje namreč s povrhnjice spira naravne maščobe in zaščito, kar vodi v suho in srbečo polt.

Poleg tega izpostavljenost bakterijam in umazaniji na koži krepi odpornost. Za čistočo je dovolj prhanje vsak drugi dan in kopanje enkrat tedensko, voda naj pri tem ne bo vroča.

Vsekakor pa ostaja priporočilo: redno in večkrat na dan si umivajte roke.

Uporaba napačnih mil

Morda se zdi logično v korist boljše čistoče uporabljati protibakterijska mila, vendar ta niso priporočljiva, saj uničujejo tudi na koži prisotne koristne bakterije in s tem naravno mikrofloro polti.

Prav tako niso priporočljiva močna, agresivna mila z dodanimi dišavami in drugimi kemičnimi primesmi, ki znatno izsušijo povrhnjico.

Milo naj bo čim bolj naravno. FOTO: Igoriss/Gettyimages

Brisnje v umazano brisačo

Brisanje rok ali telesa z vlažno in umazano brisačo je velika napaka, saj se tako na koži lahko pojavijo glivične ali bakterijske okužbe.

Brisače v kopalnici redno menjajte, med posamičnimi uporabami jih obesite tako, da se bodo povsem posušile.

Umivanje z gobicami, polnimi bakterij

Razne spužvaste gobice in drugi pripomočki za umivanje poskrbijo za bogato peno in, če niso primerne shranjene, tudi za kožne okužbe.

V njihovi vlažni notranjosti se namreč množijo bakterije, ki se med prhanjem prenesejo na kožo.

Vsak član gospodinjstva naj ima svojo gobico, menjajte jih vsaj enkrat na mesec in naj se med posamičnimi uporabami res povsem posušijo.

Umivanje z umazano gobico škoduje koži. FOTO: Prostock-studio Getty Images/istockphoto

Trošenje tople vode

Dolgo prhanje z vročo vodo ne škoduje le koži, temveč tudi naravi in družinskemu proračunu. Prhajte se z mlačno vodo, ne dlje kot pet do deset minut.

Prepogosto umivanje las

Če res nimate dela, ob katerem se močno umažejo ali če vaši lasje niso ekstremno mastni, jih ne bi smeli umivati vsak dan.

Vsakodnevno umivanje las namreč škoduje tako tem kot lasišču.

Razen v izjemnih primerih las res ni treba prati vsak dan. FOTO: Thinkstock

Brez ročke v kabini za prhanje

Študije so pokazale, da so padci pod prho zelo pogosti, zato je dobro v kabino za prhanje namontirati ročko, ki nudi oporo in prepreči velikokrat usodne nesreče.

Površno čiščenje glave prhe

V majhnih luknjicah se zaradi vlage in toplote ustvarijo idealni pogoji za množenje bakterij, ki škodujejo zdravju kože.

Tu je še vodni kamen, ko ovira pretok, vse to je mogoče preprečiti z rednim čiščenjem ročke za prhanje: enkrat na mesec jo namakajte v alkoholnem kisu, pred prhanjem pa skoznjo spustite vročo vodo.

Glava prhe naj bo čista. FOTO: Daniel Jedzura/Shutterstock

Napačen čas nanosa losjona

Losjon, ki koži zagotavlja vlago in mehkobo, je treba po prhanju nanesti pravi čas, tedaj, ko je koža še vlažna in so pore odprte, ter lahko posrkajo več vlažilnih snovi.

Nesmotrna uporaba mila

Ni treba, da vse dele telesa očisti milo. To naj obvezno zaobjame stopala, pazduhe, roke, pregibe, ne sme pa zaiti v notranjost nožnice, saj škoduje naravni mikroflori v njej.

Slabo zračenje kopalnice

Če imate okno, ga odpite po vsakem prhanju. Če okna nimate, vključite ventilator, ki bo posrkal odvečno vlago in zmanjšal možnost, da bi v kopalnici nastala plesen.

Redno perite zaveso za prhanje. FOTO: Nikitabuida/Gettyimages

Umazana zavesa za prhanje

Na zavesi za prhanje se zadržujejo bakterije, plesni in druge umazanije, zato je treba skrbeti za njeno čistočo:

vsaj enkrat na mesec jo operite v pralnem stroju in poskrbite, da se bo tudi po zaslugi temeljitega zračenja prostora med prhanji res dobro posušila, svetuje Webmd.