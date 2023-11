Rastlina, ki v kopalnici poskrbi za zdravje in boljše počutje

Evkaliptus ima v naravni medicini in zdravilstvu že dolgo zgodovino. V namen zdravljenja se uporabljajo njegovi listki in eterična olja.

»Obstaja več vrt evkaliptusa, različne pomagajo pri različnih tegobah, kot so boleče mišice, prebavne motnje, težave z dihanjem in podobno,« navaja Christine Buckley, ki proučuje rastline in njihove zdravilne učinke.

Dognanja, od katerih so prišla ljudstva, ki že od nekdaj živijo na območjih, kjer uspevajo evkaliptusi, potrjuje tudi sodobna znanost.

Med drugim je dokazano, da eterična olja v vseh vrstah tega drevesa ali grmovnice premorejo protivnetno delovanje. Vnetni procesi so se v telesih sodelujočih v eni od na to temo izvedenih raziskav ob nanosu kreme evkaliptusa zmanjšali za četrtino.

V drugi študiji so znanstveniki odkrili, da imajo eterična olja evkaliptusa, dodana v izparilnik, protiglivične učinke in izboljšujejo kvaliteto zraka, pomagajo pri odstranjevanju sluzi iz dihalnih poti, blažijo kašelj in bolečine v grlu.

Evkaliptus v kopalnici

»Verjamem, da tisti, ki evkaliptus že imajo v kopalnici, uživajo v dvojnem učinku: evkaliptusove vejice so lepe na pogled, hkrati oddajajo prijeten, sproščujoč vonj,« je povedala Buckleyeva in dodaja, da ima prav vonj tudi zdravstvene učinke:

Med prhanjem si privoščite še aromaterapijo. FOTO: Pheelings Media/gettyimages

»Ni pretirano stimulativen, a vseeno nežno prebuja, izboljšuje koncentracijo, kar je dobrodošlo zjutraj. Hkrati je dovolj blag, da, če se prhate zvečer, ne ovira spanca.

Ob tem pomirja dihala, pomaga pri zamašenih dihalnih poteh in deluje protivnetno v zgornjem respiratornem traktu,« je povedala Buckleyjeva.

Zakaj je najboljše mesto zanj prha in ne denimo nočna omarica?

Za to obstaja poseben razlog: Eterična olja iz evkaliptusa se v okolje sproščajo ob stiku s toplim zrakom in paro. Kar pomeni, da do izraza pridejo med prhanjem.

Hkrati se koristne snovi zadržijo na majhnem prostoru, kar poveča njihove učinke. Ob stiku s paro rastlina deluje tako kot eterično olje v izparilniku.

Bolje kot v spalnici ga je imeti v kopalnici. FOTO: Liudmila Chernetska/gettyimages

Kako pogosto menjati vejice?

Ni specifičnega priporočila, a ko aroma izgine, je dobro stare nadomestiti z novimi.

»Najbolje je preveriti intenziteto vonja. Ko ta izgine, je čas za novo vejico. Tista brez vonja je brez olj in zato v kopalnici neuporabna,« besede poznavalke navaja Mind Body and Green.