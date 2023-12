Si ne morete predstavljati dneva brez vroče prhe? Po tem zdravniškem opozorilu tega ne boste več počeli

Tisti, ki uživajo v občutku toplote, ko se para nabira pod vročo prho, v tej rutini najbolj uživajo predvsem v hladnih jesenskih in zimskih mesecih.

Poleg tega je vroča kopel edini način za ogrevanje telesa, hkrati pa tudi želena doza sprostitve. A to navado bi morali po mnenju žilnega kirurga drastično zmanjšati in spremeniti.

Topla voda in zdravje

Sam uporabnik družbenih omrežij dr. Mahyar Maddahali, ki svoje sledilce s svojimi videi izobražuje o različnih zdravstvenih težavah, je objavil enega z več kot 10 milijoni ogledov, v katerem izjavlja, da prevroča voda dejansko slabo vpliva na naše zdravje.

Štiri posledice uporabe tople vode

Obstajajo štiri posledice, ki se pojavijo po uporabi pretirano tople vode - je dejal dr. Maddahali.

1. Lahko povzroči suho kožo

Na površini kože so naravna olja, ki jo ohranjajo vlažno. Vroča voda jih lahko popolnoma spere, zato lahko pride do suhosti - je dejal.

Prhanje ali kopanje v vroči vodi lahko tudi razširi krvne žile in tako poveča rdečico in razdraženost kože.

2. Lasje

Prevroča voda lahko poškoduje lase - je pojasnil.

Vroča voda ima lahko pozitivne in negativne učinke na lase, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta pogostost uporabe in tip las. Prekomerna uporaba vroče vode lahko prispeva k suhim lasem, draženju lasišča, izgubi strukture, prekrvavitvi in ​​bledenju barve.

3. Omedlevica

Lahko se pojavi tudi omedlevica. Če se predolgo tuširate z vročo vodo, lahko pride do nenadnega padca krvnega tlaka in nato do omedlevice, je opozoril ta žilni kirurg.

4. Imunski sistem

Opozoril je tudi, da prekomerna uporaba tople vode vodi v ogrožanje imunskega sistema. Čeprav topla voda sama po sebi ni škodljiva za naš organizem, je ključnega pomena, da jo uporabljamo odgovorno, da se izognemo opeklinam, dehidraciji in pretirani obremenitvi telesa.

Ko gre za najboljšo temperaturo tuširanja, newyorški dermatolog Robert Anolik predlaga tuširanje v mlačni vodi.

Pokožnica je sestavljena iz kožnih beljakovin in olj, ki preprečujejo izhlapevanje vode iz kože in jo ščitijo pred zunanjim svetom. Je ena naših prvih obrambnih linij pred okužbo in onesnaženjem, je dejal.