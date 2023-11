Se je bolje prhati zjutraj ali zvečer?

Harvardski znanstveniki so ugotovili, da med tistimi, ki se prhajo zjutraj, in onimi, ki to počno zvečer, čez dan ni razlike v čistoči telesa, s higienskega vidika je torej čas dneva za umivanje nepomemben.

A tuširanje vpliva še na kaj drugega, predvsem na stanje organizma. Ni dobro, pravijo znanstveniki, da ste samo en tip, torej jutranji ali večerni, umivanje je bolje prilagoditi okoliščinam.

Znanstveniki so ugotovili

Jutranja prha je boljša izbira, če smo v službi pod stresom oziroma se od vas pričakuje ustvarjalnost. Taka prha sprošča, kognitivni procesi se regenerirajo, rešitev se domislite hitreje z manj truda,« pravi psihologinja s Harvarda Shelly Carson.

Znanstveniki so ugotovili še, da je večerna prha dobra rešitev za ljudi, ki se težko izklopijo in zaspijo: s tuširanjem pred odhodom v posteljo nižajo raven stresnega hormona kortizola.

Ker nadzoruje telesno temperaturo, ima naravni hladilni učinek, kar je super priprava na spanje. Dermatologi menijo, da je večerno prhanje boljše za tiste s kožnimi težavami. Ne glede na to, ali se prhate zjutraj ali zvečer, ne uporabite vsakokrat mila ali gela, agresivna sredstva namreč kožo izsušujejo.