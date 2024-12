Praznična peka: pečena jabolka z medom in drugi recepti

Letos ji je sledila druga, namenjena otrokom, »da jih popelje nazaj v objem babičine kuhinje ter ohrani bogato tradicijo kulinarike naših prednikov«.

V knjigi Ej, babi, glej! se skriva dvajset preizkušenih receptov, skrbno izbranih iz bogate zakladnice tradicionalnih receptov, ki jih je Urška Šobak rešila iz koša pozabe v več let trajajočem srčnem projektu Ej, babi, tega mi pa nisi pokazala. V pokušino so tukaj štirje, da bodo prihajajoči prazniki slastnejši in bolj pravljični.

Urška Šobak FOTO: Marko Pigac/MP

Pečena jabolka z medom

Potrebujemo:

6 jabolk

med

cimet

stepeno sladko smetano

Pečena jabolka z medom FOTO: Urška Šobak

Priprava:

Jabolka pustimo z olupkom in izdolbemo sredino s posebnim nožkom.

Če nimamo tega nožka, jabolka prepolovimo, odstranimo pečke in jih odlagamo na pekač s peki papirjem z odrezano stranjo navzdol.

Pečemo od 20 do 25 minut na 180 stopinj Celzija.

Ko so pečena, jih preložimo na krožnik, še vroča prelijemo z medom in posujemo s cimetom. Na koncu dodamo še stepeno sladko smetano.

Ocvrte pomaranče

Potrebujemo:

3 pomaranče

sladkor

Za testo za palačinke:

200 g moke

4 dl mleka

4 jajca

3 ščepce soli

olje za cvrenje

Priprava:

Olupimo tri pomaranče, odstranimo tudi belo kožico. Razdelimo jih na krhlje, potresemo s sladkorjem in pustimo 15 minut.

V tem času pripravimo gosto testo za palačinke, nato pa posamične sladkane krhlje pomočimo vanj in takoj ocvremo v vroči maščobi. Sproti odlagamo na papirnate brisačke ali na cedilo, da se odvečna maščoba odcedi.

Ocvrte pomaranče FOTO: Urška Šobak

Pirine palčke

Potrebujemo:

500 g pirine moke

40 g sladkorja

20 g svežega kvasa

1,2 dl olja

3 dl mleka

10 g soli

Za premaz:

1 jajce

Za mešanico za posip:

2 žlički soli

skodelico maka

skodelico naribanega parmezana

Priprava:

Moko in sol premešamo.

Mleko segrejemo do toplega, ne vročega, vmešamo sladkor in razdrobljen kvas.

Ko zmes naraste (nastane kvasec), jo dodamo k mešanici moke in soli, prilijemo še olje in pregnetemo.

Testu dovolimo, da eno uro počiva na hladnem, preden gre izpolnit svoje poslanstvo.

Po počitku ga razvaljamo za prst debelo, narežemo na trakove in jih prestavimo na pekač, obložen s peki papirjem.

Namažemo z ražvrkljanim jajcem in posujemo z mešanico za posip.

Pečemo približno 14 minut na 180 stopinjah Celzija.

Počakamo, da se ohladijo, preden poskusimo prvo.

Pirine palčke FOTO: Urška Šobak

Sirovi rogljički

Potrebujemo:

430 g moke

300 g naribanega sira (gavda, edamec, mocarela)

170 g zmehčanega masla

17 g pecilnega praška iz vinskega kamna

8 g soli

2 jajci

125 g kisle smetane

Priprava:

Iz vseh sestavin zgnetemo testo in ga prestavimo na delovno površino.

Režemo ali trgamo koščke v velikosti oreha.

V rokah oblikujemo iz tega koščka testa kačico in jo zvijemo v lunico. Sproti odlagamo na pekač s peki papirjem.

Pečemo na 180 stopinjah Celzija od 15 do 18 minut.

Kako naredimo zmehčano maslo?

Maslo vzamemo iz hladilnika in ga postavimo za nekaj ur na pult. To lahko naredimo že zjutraj in se popoldne lotimo peke. Maslo bo vse zmehčano mirno in zadovoljno počakalo, da skoči v testo za sirove rogljiče.

Kako vemo, da je dovolj zmehčano? Če nanj položimo prst, bo začel počasi, vendar ne prehitro izginjati v maslu.

Kaj je vinski kamen?

Vinski kamen je naravna snov, ki nastane kot stranski produkt pri zorenju vina. Da ga lahko uporabljamo pri peki, ga zmešajo s sodo bikarbono in škrobom in tako dobimo odlično naravno vzhajalno sredstvo.

Avtorica receptov: Urška Šobak Foto: Ej, babi, tega mi pa nisi pokazala