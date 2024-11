Enostavna praznična kulinarika

Dobrih idej, kaj postreči, nikoli ni dovolj, zato objavljamo nekaj receptov, ki bodo lepo popestrili praznično mizo. Vsekakor se pri pripravi prazničnega obeda potrudimo že pri samem pogrinjku, ki naj bo bolj slovesen kot običajno. Pravila strežbe pravijo, da je središče pogrinjka vedno servieta, ki je postavljena na mestu, kamor bomo pred gosta postavili krožnik s hrano. Jedilni pribor razporedimo na levo in desno od serviete. Najprej postavimo jedilni pribor za glavno jed, na desno stran damo nož in na levo vilice. Zraven potem zlagamo pribor v obratnem vrstnem redu, kot bomo postregli hrano. Zadnji torej postavimo pribor za hladno predjed, ki bo prišla na mizo najprej. Jedilni pribor za sladico položimo na zgornjo stran pogrinjka.

Domača pašteta

Domača pašteta FOTO: Gostilna Trnovski Pristan

Sestavine:

300 g čebule

150 g jelenovega mesa

150 g govedine

200 g svinjskega mesa (krškopoljca)

500 g masla

1 čajna žlička timijana

1 čajna žlička majarona

sol, poper

voda za zalivanje

Priprava:

Sesekljano čebulo popražimo, nanjo stresemo na majhne koščke narezano meso, začimbe in dušimo približno 3 ure. Med dušenjem zalivamo z vodo, da je meso ves čas pokrito s tekočino. Na koncu dodamo maslo in vse skupaj zmeljemo. Pašteto vlijemo v model in postavimo na hladno za 12 ur, da se ohladi in zgosti. Postrežemo jo prelito z medom in potreseno s tartufi.

Recept pripravil: Dejan Kavčič, Gostilna Trnovski pristan, Ljubljana

Pečena goveja pečenka z zelišči in medeno-gorčično omako

Sestavine:

1 kg govejega stegna ali pljučnega fileja

3 stroki česna, narezani na tanke rezine

3 žlice oljčnega olja

2 žlici sveže sesekljanega rožmarina

2 žlici sveže sesekljanega timijana

sol in poper po okusu

Za omako:

2 žlici dijonske gorčice

2 žlici medu

100 ml jušne osnove (goveje ali zelenjavne)

100 ml rdečega vina (neobvezno)

Priprava:

1. Goveje meso posolimo in popopramo po okusu ter ga enakomerno natremo z oljčnim oljem, česnom, rožmarinom in timijanom. Pustimo počivati vsaj 30 minut, da se okusi povežejo.

2. Meso položimo v pekač in v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, pečemo 45–60 minut (odvisno od želene stopnje pečenosti).

3. Medtem pripravimo omako. V majhni posodi zmešamo dijonsko gorčico, med, jušno osnovo in po želji dodamo rdeče vino. Omako počasi segrevamo in mešamo, dokler se nekoliko ne zgosti.

4. Ko je meso pečeno, ga pustimo počivati približno 10 minut, nato narežemo na rezine in postrežemo z medeno-gorčično omako.

Pečena govedina FOTO: Depositphotos

Pražen krompir z zelišči

Sestavine:

1 kg krompirja

2 žlici oljčnega olja

sveža zelišča (timijan, rožmarin, peteršilj)

sol in poper po okusu

Priprava:

1. Krompir narežemo na kocke in ga skuhamo do mehkega.

2. Kuhanega popražimo na oljčnem olju, dodamo sveža zelišča, sol in poper.

Praznični kolački smrečice in božički

Praznični kolački FOTO: Dr. Oetker

Sestavine:

Testo:

2 jajci

60 g sladkorja

1 žlica vanilin sladkorja Dr. Oetker

ščepec soli

200 g moke

60 ml rastlinskega olja

150 ml mleka

½ vrečke pecilnega praška Dr. Oetker Original Backine

12 čajnih žličk jagodne ali druge marmelade

Krema:

500 ml sladke smetane

2 žlici sladkega prahu Dr. Oetker

1 vrečka želatine fix Dr. Oetker

Dodatne sestavine:

tekoče rdeče in zeleno barvilo Dr. Oetker

okraski sladkorne očke Dr. Oetker

Priprava:

Krema:

Najprej pripravimo kremo. Smetano stepemo do čvrstega. Potem vanjo dodamo želatino fix. Mešamo 30 sekund, nato vmešamo še sladkor. Kremo postavimo v hladilnik, dokler pripravljamo kolačke.

Testo:

Odmerimo olje in mleko. V posodi zmešamo moko s pecilnim praškom. Jajci skupaj s sladkorjem in soljo stepamo, da se prostornina zmesi podvoji. Takrat izmenično dodajamo izmerjene tekoče sestavine in suhe.

Slabo žlico testa dodamo v papirnate košarice, nato dodamo čajno žličko marmelade in pokrijemo s testom. Pečemo v segreti pečici, na zgornji tretjini, na približno 180 stopinjah Celzija (pečico na vroči zrak segrejemo na približno 160 stopinj) od 17 do 18 minut oziroma dokler zobotrebec, s katerim preverimo pečenost, ne ostane čist.

Kolačke ohladimo.

Okrasitev:

V polovico kreme vmešamo zeleno barvo – do želenega odtenka. Drugo polovico kreme razdelimo na tretjine. V eno tretjino vmešamo rdečo jedilno barvo do željenega odtenka. Nabrizgamo in okrasimo, kakor je prikazano na fotografijah.

Vir recepta: Dr. Oetker

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Praznično.