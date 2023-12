Ideja za potepanje: Na vrh nad Radenskim poljem

Južno od Grosuplja se dviga 675 metrov visok Ostri vrh, od koder se odpre lep razgled na Radensko polje. Po cesti se zapeljemo do vasi Čušperk in tu začnemo vzpon. Vas nenavadnega imena se je nekdaj imenovala Zobelberg, današnje ime je le spakedranka starega nemškega imena. V vasi je poleg baročne kapelice nekdaj stal novi grad Zobelberg, a ni preživel grozot druge svetovne vojne in danes ni več sledi o njem. Je pa popolnoma ohranjena apnenica: velik kamnit valj, v katerem so nekdaj žgali apnenec in pridobivali apno.

Čudovit razgled na Radensko polje. FOTO: Janez Mihovec

V vasi Čušperk je poleg baročne kapelice nekdaj stal novi grad Zobelberg, a ni preživel grozot druge svetovne vojne in danes ni več sledi o njem.

Markirani poti sledimo v klanec, nekaj časa po gozdu, nekaj pa tudi po gozdni cesti. Po dobre pol ure sprehoda pridemo na precej velik travnik kmetije in tu zavijemo ostro desno. Še deset minut vzpona in že smo na vrhu Ostrega vrha. Tam nas pričakata drog s slovensko zastavo in lep razgled na Radensko polje globoko spodaj.

Zunanje obzidje FOTO: Janez Mihovec

Vrnemo se do travnika in se sprehodimo mimo kmetije. Pot se najprej spusti, nato pa začne počasi dvigati. Popelje nas do razvalin starega gradu Čušperk. Ime je dobil po soboljih (Zobel), vrsti kune. Gre za enega najstarejših slovenskih gradov še iz 11. stoletja. Stoletja je zlagoma rasel, poleg osnovnega stolpa, palacija, so mu prizidali vrsto zgradb in ga obdali z dvojnim obzidjem. Zadnjič so ga utrdili v 15. stoletju, ko je z jugovzhoda zapretila turška nevarnost, pa so si vsi, plemiči, duhovščina in navadni kmetje, pomagali, kot so vedeli in znali.

Še danes so impozantne njegove ruševine.

Plemiči z utrditvijo svojih gradov, in rekonstrukcija tega prikaže impozantno grajsko stavbo. Turki v grad niso prišli, a nevarnost je pretila z druge strani. Leta 1573 je izbruhnil velik kmečki upor, v katerem so Čušperk požgali. Po tistem ga niso več obnavljali. Raje so spodaj v dolini zgradili lažje pristopen in bolj udoben novi grad. Stari leži daleč stran od naseljenih krajev in je bil prepuščen propadu. Še danes pa so impozantne njegove ruševine.

Na Ostrem vrhu FOTO: Janez Mihovec

Ostri vrh je razgleden vrh, s katerega se odpre lep razgled daleč naokoli, sprehod do Čušperka ponuja vpogled v slovensko srednjeveško zgodovino. Dve uri potrebujemo, da se povzpnemo do teh zanimivih krajev in si naredimo lep dan.