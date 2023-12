Poezija vodnega sveta. Odlična ideja za družinski izlet

Na poti po dolini Trente proti Bovcu se tik pod Velikimi koriti Soče na levo odcepi cesta v dolino Lepene. Je zadnja dolina, preden se svet odpre v širno Bovško kotlino.

Ledeniška dolina je priljubljeno izhodišče za vzpone v visokogorje. V zatrepu stoji planinski dom dr. Klementa Juga in je izhodišče za vrhove v okolici Krna. Po dolini teče potok Lepenjica, ki dobi na svoji poti po precej uravnani dolini več pritokov.

Nekdaj je bila to dolina pastirskih stanov in živine, danes ima turistični pomen in deluje prav idilično.

Biser narave

Potok Lepenjica je tik pred sotočjem s potokom Šunik izdolbel okoli 100 metrov dolga in do 10 metrov globoka korita z zelenimi tolmuni. Posedemo ob koritih in se sprostimo. Informativna tabla nas pouči, da gre za energijsko bogato območje in da naj bi to pozitivno vplivalo na zdravje in počutje ter celo blažilo različna bolečinska in bolezenska stanja. Znalo bi biti, da je nekaj na tem, saj je okolica res podoba pravega gorskega raja.

Šunikov vodni gaj je bil pred desetletjem neodkrit biser narave, danes pa je ena najbolj obiskanih turističnih točk v dolini Lepena. Po gaju sta speljani dve poti: prva, krajša, je le sprehod, daljša pa je dolga tri kilometre in nas v krogu ob koritih, slapičih in ostankih nekdanjega mlina in žage pripelje na izhodišče v bližini kampa Klin.

Šunikov gaj je sprostitev sredi neokrnjene narave, in to prav v vseh letnih časih. Vode potoka so ledeno mrzle, saj se napajajo s snežnico Krnskega pogorja. Tako lahko vodo v tolmunih in manjših slapovih le občudujemo.