Kako hišni ljubljenček postane vplivnež

Morda se zdi ustvariti vplivneža iz hišnega ljubljenčka preprosta naloga, vendar v resnici ni tako. Če želite, da bo vaš pes ali mačka zablestel na družbenih omrežjih, morate imeti dobro izdelan načrt, kako ga boste predstavili svetu.

Naprej preverite, kateri ljubljenčki, podobni vašemu, so trenutno še posebno popularni. Razmislite, kako bi najbolje predstavili svojega. Preverite, ali je vaš sploh primeren za takšno nalogo – nekatere živali namreč ne marajo pozornosti in fotografiranja. Če je pripravljanje materiala za objave zanj enako zabavno kot za vas, se lahko lotite dela.

Povezave z drugimi s podobnimi vsebinami vam bodo prinesle več publike.

Živali morate najprej zgraditi identiteto. Razmislite o njenem značaju in navadah, ki jo ločijo od drugih. Morda vaš pes rad ovohava cvetje – v tem primeru lahko na primer ustvarite profil na instagramu, na katerem boste objavljali njegove fotografije med različnimi cvetovi. Če se vaša žival strinja z nošenjem oblačil, lahko ustvarite pasji ali mačji modni profil. Pomembno je, da najmanj enkrat na dan objavite posnetek, zgodbo ali fotografijo.

Vsaj enkrat na dan objavite novo vsebino.

Interakcija s sledilci

Ustvarite lahko blog potepanj s psom, ki bo koristil še drugim lastnikom. FOTO: Getty Images

Bolj kot na všečke in njihovo število bodite pozorni na komentarje. Ti kažejo, da vaša vsebina spodbuja interakcijo vašega občinstva in bi morala biti zanimiva za druge uporabnike. Omogočajo vam tudi, da se odzovete, da ustvarite osebno interakcijo s sledilci in poskrbite, da se vračajo. Pristni pogovor in hvaležnost lahko veliko pripomoreta k ustvarjanju povezave, zaradi katere lahko postane vaš ljubljenček ljub sledilcem.

Potrebujete telefon z dobro kamero, rekvizite in studijsko luč.

Na družbenih omrežjih sicer ne manjka živalskih profilov. Bolj kot to, da tekmujete z drugimi, vam bo koristilo, da se z njimi povežete. Sodelovanje z ustvarjalci vam omogoča, da delite občinstvo in lahko zmanjša del stresa pri ustvarjanju vsebine. Pomagate si lahko z objavljanjem komentarjev drug drugega. Če odnos postane dovolj močan, se lahko združita in promovirata projekte ali ustvarita prijateljstvo med hišnimi ljubljenčki ter tako še povečata prisotnost v skupnosti.

Nekatere živali rade pozirajo. FOTO: Getty Images

Preučite trende. Oglejte si, katere ključnike (hashtage) uporabljajo drugi ustvarjalci profilov s hišnimi ljubljenčki. Premislite, kje boste objavljali: instagram je še vedno zelo priljubljeno omrežje za tovrstno objavljanje, vendar pa vse več živalskih lastnikov objavlja tudi na tiktoku.