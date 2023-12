Od Münchna do Budimpešte: izbor 8 čudovitih adventnih sejmov, ki jih je vredno obiskati

Zanimivi so recimo božični sejmi v nemških mestih, ki so del večstoletne tradicije, a za njihov obisk si moramo vzeti več dni. Za enodnevni izlet vam priporočamo obisk adventnih sejmov v Avstriji, na primer v Celovcu in Gradcu, ali pa tistih na Hrvaškem, kjer se letos v skoraj vsakem večjem mestu obeta pravljično dogajanje. Ker večina sejmov odpre svoja vrata že konec novembra in trajajo vse do božičnega večera, v nekaterih krajih pa tudi do prvih dni prihodnjega leta, jih lahko obiščemo tudi več.

Bavarska božična pravljica v Münchnu

Lep izlet ob koncu tedna je obisk božičnega sejma v Münchnu, ki je postavljen na osrednjem mestnem trgu Marienplatz pred mestno hišo, kjer je tudi velika novoletna jelka. Münchenski božični sejem, ki je letos odprl svoja vrata 27. novembra, je s svojimi številnimi stojnicami in pestro ponudbo prava paša za oči. Obiskovalci lahko med drugim izbirajo med nostalgičnimi ali sodobnimi božičnimi okraski, poleg tega pa lahko uživajo v bavarski božični kulinariki – medeno, janeževo in češpljevo pecivo, pečena jabolka in krompirjeve palačinke so nemška stalnica. Več informacij (v angleškem jeziku) najdete na https://www.munich.travel/en/categories/discover/markets-festivals/christmas-in-munich.

Najstarejši nemški adventni semenj v Dresdnu

Najdaljšo tradicijo organizacije božičnih sejmov ima Dresden, katerega obisk bo vsekakor zahteval večdnevno potepanje. Dresdenski Striezelmarkt, kot mu pravijo domačini, bo letos doživel že 589. ponovitev – prvega so v tem lepem baročnem mestu ob Labi organizirali leta 1434. Nemška besedica striezel pomeni lokalno različico sadnega kruha. Seveda je Dresden veliko mesto in to ni edini adventni sejem tam. Tako najdemo praznično založene stojnice na trgih Neumarkt in Augustusmarkt. Neumarkt je v neposredni bližini cerkve Frauenkirche, ob kateri nas v ulici Münzgasse pričaka božični sejem. Praznično vzdušje se naseli tudi na znano dresdensko nakupovalno ulico Prager, kjer nas poleg kopice stojnic z različnimi dobrotami pričaka tudi dobrih 15 metrov visoka okrašena novoletna jelka, otroke pa bosta gotovo navdušila dva zgodovinska vrtiljaka. Več o tamkajšnjem prazničnem dogajanju si lahko (v angleškem jeziku) preberete na spletni strani dresden-weihnachten.info.

Najdaljšo tradicijo organizacije božičnih sejmov ima Dresden. FOTO: Depositphotos

Adventni Celovec z okolico

Med najbližjimi avstrijskimi božičnimi sejmi so gotovo tisti v bogato okrašenem Celovcu. Novi trg (Neuer Platz) pred rotovžem, mestno hišo, se je že 18. novembra spremenil v prizorišče adventnega sejma. Pisane luči in dišeči dim, ki se dviga iz loncev s kuhanim vinom in ponev s kadilom, ovija zmaja, kamniti celovški simbol, v prav posebno vzdušje. Razstavljavci ponujajo od ročno izrezljanih jaslic prek pihanih božičnih krogel do ročno pletenih oblačil in sladkih dobrot, izjemno pestrost tradicionalnih in sodobnih daril. Vmes koroški gostinci na svojih stojnicah postrežejo z lokalnimi dobrotami.

Še več adventnih presenečenj nas čaka v renesančnem starem delu mesta Celovca, kjer bodo na raznih trgih tudi manjši sejmi in prireditve, tako da bo sprehod po Celovcu zanimivo odkrivanje: na trgu Domplatz bo tradicionalni adventni sejem z obrtniki, v Deželnem dvorcu bodo ob Spokojnem adventu peli najboljši koroški zbori in z mestnega zvonika bo slišati pihalno godbo. Med novosti in s tem med posebne vrhunce celovškega adventa spadajo t. i. gromske scene (DonnerSzenen), ki z glasbo in literaturo na izbranih notranjih dvoriščih vabijo k uživanju ob kulturi.

Odpravite se na adventne sejme ob Vrbskem jezeru z ladjo in doživite morje luči z jezera. Od 24. novembra do 23. decembra se lahko vsak petek do nedelje iz Celovca odpeljete na adventne sejme v Porečah, Vrbi in na Otoku. Več o prazničnem dogajanju si lahko preberete na naslovu https://www.koroska.info/advent/bozicni-sejem/klagenfurt/.

Ob vznožju razglednega stolpa v Jedvovci

Jedvovca (nem. Pyramidenkogel) je priljubljen izletniški cilj ne le poleti, temveč tudi pozimi. Posebno doživetje za vso družino v najbolj spokojnem delu leta je advent nad oblaki. Pod največjim lesenim razglednim stolpom na svetu vas občina Hodiše (nem. Keutschach am See) vabi na tradicionalni adventni sejem s pestrim programom za mlado in staro. Obiskovalke in obiskovalce na 920 m nadmorske višine pričakuje edinstven panoramski razgled na zimsko jezersko pokrajino avstrijske Koroške.

Ob vznožju razglednega stolpa je prijeten in očarljiv adventni sejem z izdelki iz alpsko-jadranskega prostora in tradicionalno obrtjo. Tako lahko na primer gledate čez ramo kovaču ob odprtem ognju, kako kuje vroče železo, ali občudujete čudovite klobučevinaste izdelke. Seveda se najde tudi kakovosten nabor izdelkov s kmetij, kot so močnate jedi, medenjaki ali vse vrste peciva ter ekološki čebelarski izdelki, marmelade in sušeno sadje.

Posebna značilnost sejma so številni domači glasbeni nastopi. Majhne skupine, naj bodo zbori ali instrumentalne zasedbe, igrajo na adventnem sejmu v živo. Seveda je poskrbljeno tudi za čaroben zimski program za otroke. Sedišča ob zunanjih kuriščih, kjer se lahko segrejete, dišeči kostanj in slastno kuhano vino razveseljujejo srca gostov in uglasijo čute na prihajajoči božični čas. Tamkajšnji adventni sejem nas pričakuje od od 24. novembra do 23. decembra 2023 ob petkih med 13. in 18. uro, ob sobotah in nedeljah med 11. in 18. uro in v četrtek, 8. decembra, prav tako med 11. in 18. uro. Več informacij pa najdete na povezavi https://www.koroska.info/advent/bozicni-sejem/pyramidenkogel/.

Cesarski božični sejem na Dunaju

Avstrijska prestolnica Dunaj se ponaša celo z več božičnimi sejmi. V majhnih kočah ponujajo darila, hrano, punč in kuhano vino. Klasični dunajski adventni sejem poteka pred mestno hišo med bogato okrašenimi drevesi v parku, kjer najdemo več kot 150 stojnic. Nedaleč stran postavijo božično vas na Trgu Marije Terezije (Maria-Theresien-Platz), med muzejema umetnosti in naravoslovja. V središču starega mestnega jedra poteka starodunajski božični sejem, ki mu domačini že od davnega leta 1772 pravijo »Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung«. Nekaj korakov stran je adventni sejem »Am Hof«, kjer lahko kupimo različne izdelke ljudske obrti.

Za tisto pravo cesarsko vzdušje pa poskrbi sejem pred praznično okrašeno palačo Schönbrunn, ki se po božiču spremeni v novoletni sejem. Poleg ogledovanja številnih stojnic z ročno izdelanimi okraski lahko pred palačo prisluhnemo tudi koncertom, otroci pa uživajo v številnih božičnih delavnicah. Prav tako kraljevski je adventni sejem pred gradom Belvedere. Letos bodo že drugič organizirali adventni sejem ob palači Liechtenstein Garden Palace, ki je v strogem mestnem središču. Ta je namenjen predvsem tistim, ki iščejo bolj tiho atmosfero. Informacije o obisku prazničnega Dunaja (v angleškem jeziku) najdete na https://www.austria.info/en/things-to-do/skiing-and-winter/christmas-markets/vienna .

Praznična Budimpešta

Pozimi se Budimpešta ovije v soj prazničnih luči: osvetljenih je veliko ulic, največja paša za oči pa so lučke na najlepšem mestnem bulvarju, Andrássyjevi cesti. Bazilika svetega Štefana v tem času s čudovito lasersko predstavo zabava ljudi, ki se med božičnimi večeri zberejo na trgu in uživajo v vzdušju božičnega sejma. Božično okrašena so tudi nekatera vozila javnega prevoza v Budimpešti: najbolj v tem času zablesti tramvaj številka dve, vozi pa tudi Miklavžev trolejbus, osvetljen s tisočimi lučkami.

Madžarska prestolnica je pozimi znana še po nečem – največjem evropskem drsališču na prostem, ki je v Mestnem parku (Városliget). Sprejemni prostor na drsališču, ki spominja na manjšo palačo, in figure, ki drsijo po ledu, ponujajo tako čudovit pogled, da bodo tudi tisti, ki si niso obuli drsalk, še dolgo, tudi ob najhladnejšem vremenu, strmeli z bližnjega mostu. Na drugi strani drsališča je grad Vajdahunyad, ki se zdi kot ilustracija iz kakšne pravljice. Še namig za sladkosnede: med obiskom judovske četrti si v Budimpešti ob kavi vsekakor privoščite rezino pite flodni. Plasti te tradicionalne torte sestavlja makov nadev, ki mu okus dajejo oreh, pomarančna lupina, naribana jabolka in domača marelična marmelada. Ne bom vam žal. 24 nasvetov za obisk Budimpešte v adventnem času (v angleškem jeziku) pa najdete na https://www.budapestinfo.hu/en/24-activity-ideas-for-the-advent-season .

Varaždinski advent

Pravijo, da so nekatere najbolj varovane skrivnosti pogosto tik pred našimi očmi. Takšna skrivnost je tudi adventni čas v Varaždinu, prelepem zgodovinskem mestu na severu Hrvaške, ki je znano po svojem velikem dvorcu, razkošnih palačah in številnih festivalih. »Advent v Varaždinu je eden od najbolj šarmantnih in romantičnih zimskih festivalov na Hrvaškem,« pravijo tamkajšnji turistični delavci. Festival poteka na ulicah in trgih starega mestnega jedra, ki so odeti v praznično okrasje.

Ob adventnih zvokih, okusih in vonjavah varaždinski sejem ponuja tudi nekatera presenečenja, ki se jih ne bi sramovali niti najbolj znani evropski zimski festivali. Varaždinci namreč trdijo, da se je pravi dedek Mraz zaljubil v njihovo mesto in se vanj tudi preselil. Ali to drži, se lahko prepričamo tudi sami z obiskom hiše dedka Mraza prav v mestnem središču, v kateri se v topli in veseli atmosferi prepletata resničnost in domišljija, ki ustvarjata nepozabne praznične spomine.

Ne glede na število padcev bo zimska vznemirjenja ponudilo veliko drsališče in še večji ledeni tobogan na velikem Kapucinskem trgu, po okrepčilo pa se bomo podali v eno od številnih lesenih hišk na priljubljenem Trgu Miljenka Stančića, od koder se odpre edinstven pogled na varaždinski dvorec. Na glavnem mestnem trgu – Korzu pa nas bo v adventnem času pričakal nostalgični vrtiljak. Sicer pa bodo na varaždinskih trgih med vikendi nastopali različni glasbeniki, številni dogodki, praznična ponudba spominkov in daril ter bogat spremljevalni program skozi ves december pa bodo pričarali čarobno atmosfero na varaždinskih ulicah, več o dogajanju (v hrvaškem jeziku) pa najdete na https://www.adventuvarazdinu.com/.

Advent, poln čarovnije v Vukovarju

Slogan letošnjega adventa v Vukovarju, ki bo med 3. in 24. decembrom vrt dvorca družine Eltz ponovno odel v praznično okrasje, je Veselje pričakovanja. Ne nazadnje je to eden redkih adventnih festivalov, ki poteka na pravem dvorcu in že s tem ustvarja tisto pravo čarovnijo. V parku ob bregu Donave bodo postavili drsališče – vukovarska Ledena čarovnija, oder za glasbene večere, gostinske hiške, jaslice, v galeriji Oranžerija pa bo urejen Božičkov kotiček za najmlajše.

Pestro dogajanje je prevideno tudi ob petkih in sobotah popoldne in zvečer, medtem ko bo drsališče odprto vsak dan. Na odru bodo nastopile glasbene skupine različnih glasbenih žanrov. V Božičkovem kotičku pa so načrtovane različne delavnice, predstave in pripovedovanje otroških pravljic. Zadnji adventni vikend bo Svetlobna čarovnija s prazničnimi barvami osvetlila zgradbe v parku. Prav posebno doživetje bo ustvarila instalacija več sto starinskih svetilk, ki nas bodo vrnile v neke druge čase.

V času adventnih vikendov bo tudi božični sejem, na katerem se že tradicionalno ponujajo domači, avtohtoni izdelki in božični spominki. Prav tako se boste lahko vozili z Božičkovo kočijo in obiskali jaslice s prikazom Jezusovega rojstva. O prazničnih dogodkih si več preberite (v hrvaškem jeziku) na https://turizamvukovar.hr/advent-u-vukovaru-program/ .

Izbor: uredništvo