Trije največji mamini sinčki med astrološkimi znaki

Mama in sin imata običajno poseben odnos: trden, včasih zabaven, dinamičen.

Vse lepo in prav, dokler fant ne sreča dekleta. Tedaj lahko njegov odnos z mamo postane moteč. Sploh, če ne zna postaviti pravih meja, kar se dogaja pri maminih sinčkih.

Ti, kljub temu da so v zvezi ali celo poročeni, vedno na prvo mesto postavljajo mamo, ona to izkorišča in razvije se nezdrava dinamika, ki močno ogroža razmerje med intimnima partnerjema.

Vas zanima, ali je vaš dragi mamin sinček? Če je rojen v katerih od naslednjih treh astroloških znakov, obstaja velika verjetnost, da je. Razkriva jih dnevnik.hr.

Rak

Če si kdo upravičeno zasluži oznako mamin sinek je to rak. Čustveno vodno znamenje se svoje mame oklepa v domala vseh življenjskih situacijah.

Občutljivi in nežni raki so na mame izjemno navezani, tudi ko odrastejo, sovražijo misel, da bi morali zapustiti njen dom, če že odidejo, se vselej vračajo ter mamo obdarujejo s cvetjem in drugimi pozornostmi.

Čeprav je mama raka dobra tašča, snaha ne more spregledat tesne povezave med njo in sinom, kar neredko pripelje do napetosti in nesoglasji med tremi vključenimi v odnos.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Tehtnica

Tehnice slovijo po šarmantni in diplomatski naravi, ko pa gre za odnos med v tem znaku rojenim sinom in njegovo mamo, v ospredje stopijo čustva. Sin tehnica se vedno zateka k mami, pričakuje njen nasvet in napotke.

Njuna povezanost je močna in nič je ne more uničiti. Tehtnica vselej pomaga mami, mama to ceni, včasih tudi malo izkorišča, kar gre, logično, izvoljenki rojenega v tem znaku, ne glede na to, kako strpna in razumevajoča je, upravičeno v nos.

tašča in snaha FOTO: Motortion/gettyimages Getty Images/istockphoto

Riba

Sanjave ribe z mamo ustvarijo vez, ki je kot pravljica: polna čustev in drame.

Rojeni v tem znaku na mamo gledajo kot glavno zaveznico in svetovalko, skratka kot na najboljšo prijateljico.

Empatične in čustvene ribe so neverjetno navezane na mamo. Njihova potreba po njenem odobravanju in ljubezni včasih vodi že v nekakšno odvisnost.

Rojeni v tem znaku pogosto ne vedo, kako zbežati izpod peruti mame, in ko zaidejo v težave, je ona njihova prva misel.

»Mama, kaj naj storim?« ne glede na to, ali gre za težave v ljubezni, na delu ali za dilemo okoli tega, kateri film izbrati za sobotni večer.