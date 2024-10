Štirje znaki, ki bodo novembra plavali v denarju

Rojeni v določenih astroloških znakih novembra ne bodo imeli finančnih težav. 17. oktobra bo namreč Venera zapustila skrivnostnega škorpijona in bo prešla v radovednega in avanturističnega strelca, kar je zanjo eden najugodnejših položajev.

In planet ljubezni za štiri astrološke znake pripravlja posebno presenečenje v obliki denarnih nagrad.

Vodnar

Vodnarjem se obetajo nepričakovana denarna darila, ki jih boste prejeli od družinskih članov, posebej bratov ali sester.

Sprejmite jih s hvaležnostjo. Za vas bo pomembno obrniti se h koreninam, zavedanje teh in krepitev odnosov z družino bo med drugim omogočilo povečanje zaslužka.

Dvojčka

Planet širitve, Jupiter bo med prehodom Venere skozi znamenje strelca v vašem znaku. To med drugim pomeni, da bodo v vaše življenje prišli novi ljudje in spremenila se vam bo finančna situacija. Na bolje.

Skušajte ne soditi knjige po platnicah: le tako boste prišli do bistva in tudi zato okrepili finančno stanje.

Strelec

Strelcem se obeta priložnost znatno izboljšati finančno stanje. Glavna skrivnost: bodite samosvoji. Vaše najizrazitejše lastnosti: radovednost, avanturizem in odprtost bodo najboljši viri dodatnih prihodkov.

Ne bojte se pokazati svetu. Bodite iskreni do sebe in do drugih, tako boste dosegli položaj, ki vam v svetu najbolj odgovarja.

Kozorog

Kozorogi, pripravite se na povišico ali napredovanje. Venera v strelcu bo potovala skozi vaš finančni sektor. Res je, da ne marate tveganja, a morda je skrajni čas za preskušanje novih metod.

Pogovarjajte se s kolegi o mogočih inovacijah in vložkih v vaše projekte. Pogled od zunaj vam bo omogočil spoznavanje omejitev, ki vam stojijo na poti do uspešnega družinskega posla.

S prepoznavanjem teh jih boste lahko odpravili in obdobje Venere v strelcu bo kot nalašč za to.