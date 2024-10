To je najsrečnejši astrološki znak

Sreča v življenju je odvisna od mnogih dejavnikov, eden od njih je astrološki znak, v katerem je nekdo rojen. Sensa. hr tako piše, da je do enega od znamenj zodiaka sreča posebej mila, to je ognjeni strelec.

Strelcu vlada Jupiter, planet sreče in rasti. V rimski mitologiji je bil Jupiter bog neba in strel ter je tesno povezan s pravico, obiljem in srečo. Prav zaradi vpliva Jupitra strelec uživa v širjenju obzorij in pozitivnih življenjskih izkušnjah.

Simbol strelca je kentaver, mitološko bitje, pol konj pol človek z lokom in puščico, usmerjeno proti nebu. Ta podoba odlično ponazarja naravo tega znamenja: težnjo po doseganju višjih ciljev, strmenje k duhovnosti in filozofiji ter iskanje smisla življenja.

Kentaver v grški mitologiji predstavlja modrost in občudovanje ter združuje avanturističen duh, intelektualnost in radovednost.

FOTO: Gettyimages

Radovedni avanturisti

Vladavina strelca traja od 22. novembra do 21. decembra. Rojeni v tem znaku slovijo po optimizmu, avanturističnemu duhu, pozitivni energiji. Po naravi so raziskovalci, vedno željni novih znanj in izkušenj. Obožujejo potovanja, raziskovanje novih kultur in filozofska vprašanja, so veliki ljubitelji svobode. Cenijo avtonomijo in ne marajo ustaljenih norm ter rutine.

Zaradi odprtosti do novih izkušenj in neomejene želje po znanju so izjemni sogovorniki in dobri prijatelji. Radi imajo filozofske razprave in globoke pogovore, so velikodušni in verjamejo, da se na koncu vse dobro konča.

Prav zaradi optimističnega pogleda na svet zlahka premagujejo težave. Ko se soočijo z izzivi, imajo neverjetno sposobnost ocenjevanja situacije, na zadeve gledajo s širšega zornega kota in verjamejo, da je vsaka zadrega rešljiva ter da se v življenju vse zgodi z razlogom.

Ker na svet gledajo skozi oči pozitivizma, jim stres ter nesreča ne prideta do živega, znajdejo se v različnih situacijah, neznane okoliščine jim ne predstavljajo težav. Od nikogar ne pričakujejo popolnosti, ljudi sprejemajo takšne, kot so.

FOTO: Gettyimages

Z vsemi se ne ujemajo

Najbolje se strelci ujemajo z drugima ognjenima znakoma, levom in ovnom. Z njima delijo strast in energijo. Oven in lev cenita avanturistični duh strelca in zlahka sledita njegovemu tempu.

Strelec se prav tako dobro razume z zračnimi znaki, zlasti z vodnarjem in tehtnico, saj sta intelektualno dovolj fleksibilna, da razumeta strelčevo potrebo po svobodi in neodvisnosti.

Lahko pa se pojavijo težave v odnosu z vodnimi znaki, kot so škorpijon, rak in riba. Ti hrepenijo po čustveni varnosti, ki je strelec neredko ne zmore zagotoviti. Tudi zemeljska znamenja: devica, kozorog in bik so preveč usmerjena k varnosti in stabilnosti, da bi se skladala s strelcem.

FOTO: Thinkstock

Nikoli na pol prazen kozarec

Rojeni v tem znaku vselej težijo k svobodi in neodvisnosti. Če se počutijo omejevani, zlorabljeni ali prizadeti, najdejo način, kako se osvoboditi odnosa, ki jih duši. Njihova sposobnost ostati pozitiven v vsaki situaciji je ena njihovih največjih prednosti.

Sreča torej pri njih ni dana z neba, temveč je posledica njihovega optimizma in pozitivnega pogleda na svet. Strelci, čeprav včasih brutalno iskreni, namreč vedno najdejo razlog, da se nečesa veselijo.