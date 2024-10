Kitajski horoskop: leto 2025 bo izjemno uspešno za dva znaka

Kitajski horoskop za leto 2025 napoveduje energijo transformacije in pogleda vase. Po njem bo to leto lesene kače in se začenja 29. januarja leta 2025 ter bo trajalo do 16. februarja leta 2026.

Po kitajskem verovanju je kača modro, občutljivo in skrivnostno znamenje, element lesa pa prinaša rast, kreativnost in stabilnost, piše sensa.hr.

Ta kombinacija obljublja, da bo leto 2025 obeleženo z osebno rastjo, premišljenim načrtovanjem ter s snovanjem dolgoročnih načrtov.

Najbolj pa bo na kožo pisano tema dvema znakoma:

Petelin: leto rojstva 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Petelin bo deležen posebne harmonije z energijo lesene kače. Za rojene v tem znaku bo to leto napredovanja, zlasti v poslovnem smislu.

Petelin je znan po načelnosti, organiziranosti in vztrajnosti, prav te lastnosti bodo 2025 posebej cenjene. Zato se bo vsem, ki so rojeni pod njegovim okriljem, obetalo napredovanje v karieri, snovali bodo pomembne poslovne stike in izkoristili vse veščine za doseganje finančnega uspeha.

Na osebnem področju se petelinom napovedujeta mir in stabilnost. Tako v družinskih kot v prijateljskih odnosih. Cvetelo bo tudi njihovo ljubezensko življenje, zlasti pri trenutno še samskih, ki si želijo dolge, stabilne zveze.

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

Njihova naravna karizma in samozavest bosta pritegnili nove ljubezenske priložnosti.

Bivol: leto rojstva 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Med najsrečnejše znake v letu 2025 sodi bivol. Glede na to, da rojeni v tem znamenju slovijo po odločnosti, potrpežljivosti in načelnosti, jim bo leto lesene kače namenilo idealne pogoje za doseganje dolgoročnih ciljev. Leto pred nami jim bo prineslo stabilnost, možnost za rast, tako na poslovnem kot zasebnem področju.

Z vidika financ se bodo bivolu odprle številne ugodne priložnosti za vlaganje in širjenje poslovnih aktivnosti. Prirojena sposobnost sprejemanja modrih in premišljenih odločitev bo ključ do uspeha.

FOTO: Anthony Tran/Unsplash

Harmonično bo tudi njihovo ljubezensko življenje, tisti, ki so v dolgih zvezah, bodo odnose še poglobili ter se še tesneje čustveno povezali s partnerjem oziroma partnerko.