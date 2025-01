Trije astrološki znaki, ki kot magnet privlačijo toksične partnerje

Večina si želi zgraditi zdravo razmerje, polno ljubezni, razumevanja in spoštovanja. Vendar se včasih na tej poti srečujemo z velikimi izzivi, eden od njih so nezdravi odnosi.

Preverite, kateri astrološki znaki vedno znova privlačijo toksične partnerje in vstopajo v razmerja, ki jim povzročajo veliko škode

Oven

Ovni so znani po impulzivnosti in strastnem značaju. Osebe, rojene v tem znaku, so odločne, ambiciozne in vedno pripravljene prevzeti pobudo.

Prav zaradi strastne narave na žalost večkrat vstopajo v toksične odnose. Razlog zanje je nepremišljenost, kar jim pogosto zamegli presojo in onemogoči prepoznavanje rdečih zastavic.

Toksična razmerja so za ovne bojišče. Oni čutijo potrebo po nenehnem boju za ljubezen in po dokazovanju svoje vrednosti. Na žalost to dinamiko vse prevečkrat napačno interpretirajo kot strast, ne da bi razumeli, da ljubezen ne bi smela biti vojna.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice slovijo po šarmu in težnji po harmoniji. Kot največji diplomati zodiaka, rojeni v tem znaku v odnosih nenehno stremijo k ravnovesju in miru.

Želja po miru jih pogosto zaslepi, tako da ne prepoznajo, da so v nezdravem razmerju. Tehtnice harmonijo postavljajo pred svoje želje in potrebe. Z namenom, da bi se izognile sporom, neredko ignorirajo neprimerno vedenje partnerja in zato, da bi mu ugajale, velikokrat izgubijo lastni jaz.

Ironično v tej zgodbi je, da z izogibanjem konfliktu in z zanemarjanjem svojih potreb, tehtnice privlačijo osebe, ki izkoriščajo njihovo prilagodljivost. To vodi v odnose, kjer se nekdo za odnos stalno žrtvuje, ne dobi pa ničesar v zameno.

Rojeni v ozvezdju tehnice bi v prid skladnejše zveze morali razumeti, da zaradi težnje po harmoniji ne bi smeli zapostavljati sebe in svojega blagostanja.

FOTO: Shutterstock

Ribe

Ribe so sinonim za sočutje in sanjavo naravo. So zelo čustvene in nagnjene k temu, da vstopijo v odnose s pravljično predstavo o ljubezni.

Prekomerna zaupljivost in nerealne predstave jih pogosto privedejo do toksičnega odnosa. Zakaj? Ribe na svet gledajo skozi rožnata očala, zaradi česar spregledajo, ali sprejmejo zgodnje opozorilne znake, da so v nezdravem razmerju.

Toksična razmerja, v katerih so, pogosto vključujejo čustveno manipulacijo. Rojeni v tem znaku privlačijo partnerje, ki izkoriščajo sočutje in pripravljenost nuditi podporo, četudi ribe s tem škodijo sami sebi.

Njihova globoka želja izboljšati ali rešiti sočloveka je razlog, da ostanejo v odnosu, ki jih čustveno izčrpava. Ribe se morajo naučiti postavljati meje in prepoznati, kdaj sta njihova ljubezen in sočutje v razmerju grobo izkoriščena v korist toksičnega partnerja, opozarja žena.rs.