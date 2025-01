Znani turški astrolog razkriva: te znake čaka peklensko leto

Po njegovih besedah se bodo soočili z velikimi finančnimi težavami, nekateri se bodo, če ne bodo pravočasno in pravilno ukrepali dobesedno dušili v dolgovih. Tukaj je seznam najbolj ogroženih.

Bik: Nevarnost slabih naložb

Po Muratovih napovedih bodo osebe rojene v znamenju bika leta 2025 nagnjene k slabim finančnim odločitvam.

Povečana želja po vlaganju in hitrih dobičkih bi jih lahko pripeljala do tega, da bodo izgubili veliko denarja.

Svetuje jim, naj se izogibajo tveganim naložbam in naj se ne zadolžujejo, saj bi zaradi dolgov lahko utrpeli katastrofalne posledice.

FOTO: Gettyimages

Rak: Povečani družinski izdatki

Raki se bodo soočili z ogromnimi družinskimi izdatki, ki bi lahko ogrozili njihovo finančno stabilnost. Murat opozarja, da bi mnogi raki v želji po pomoči družinskim članom, lahko zašli v velike dolgove.

Svetuje jim racionalizacijo stroškov in izogibanje nepotrebnemu zadolževanju.

FOTO:Gettyimages

Tehtnica: Propadli načrti in finančni padci

Za tehtnice bo leto 2025 prineslo razočaranje na poslovnem področju. Murat napoveduje, da bi nekateri njihovi poslovni načrti lahko splavali po vodi, kar bo povzročilo resne finančne težave.

Tehtnice se morajo, da bi se izognile temu, pripraviti na obdobje varčevanja in se izogibati pretiranemu zapravljanju, da ne bi končale v dolgovih.

FOTO: Gettyimages

Kozorog: Dolgi trkajo na vrata

Čeprav so kozorogi znani po svoji finančni disciplini, Murat napoveduje, da bo ta znak v letu 2025 soočen z nepredvidenimi izdatki.

Kreditne obveznosti, dolgovi in nepričakovani stroški bi jih lahko pripeljali do roba bankrota. Svetuje jim, naj se izogibajo nepotrebnemu zadolževanju in naj v vsakem primeru ostanejo zvesti svoji običajni varčni naravi, povzema stil.kurir.rs.