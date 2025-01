Zvezde ljubezni: ovni stopajo iz cone udobja, strelec ohranja skrivnosti

Horoskop razkriva skrite vibracije, ki vplivajo na vaše odnose, ljubezenske odločitve in čustveno povezanost.

Zvezde vas vodijo skozi trenutke strasti, nežnosti in preizkušenj v odnosih ter ponujajo vpogled v to, kako ohraniti harmonijo in razumeti čustva svojih bližnjih. Preverite, kaj vam prinaša vaše znamenje v ljubezni in intimnosti!

OVEN (21. mar.–20. apr.)

Včasih je treba na prvo mesto postaviti odnose, iz katerih boste začeli dobivati številne poučne lekcije. Premakniti se boste morali iz svoje cone udobja in se posvetiti ljudem, pred katerimi bi najraje pobegnili v samoto, a pogovori in druženje z njimi vam bodo odprli nova obzorja.

BIK (21. apr.–21. maj)

Kar naenkrat je življenje postalo zabavno, polno druženja, ki vam bo spet dalo krila. Dolgo ste čakali novo perspektivo, zdaj pa svet dobiva barve. Vi pa nove in nove zamisli, ki jih je treba uresničiti. Včasih boste malce pogrešali samoto, a je ne boste menjali za dobro družbo.

DVOJČKA (22. maj–21. jun.)

Glede na izkušnje zdaj okolici z odločnostjo, neposrednostjo in celo trmo dokazujete, da se v vas skriva še vse kaj drugega kot le lahkoten metulj. Saj vas bo zanimala ljubezen, vendar se boste vprašali, kakšno korist imate lahko od določene poteze. Ali gre za materialno ali čustveno korist, ni pomembno.

Tako polni boste skrivnosti, da boste večkrat dobili občutek, da živite dvojno življenje ... FOTO: Shutterstock

RAK (22. jun.–22. jul.)

Spet ste si nakopali toliko dela, da ne veste, kje se vas drži glava, a dobro bi bilo, da ste zbrani doma, kjer je vaša pozornost nujna. Zahtevali boste sodelovanje, kar bo pri partnerju naletelo na lep sprejem, če boste vključili tudi romantične obveznosti.

LEV (23. jul.–22. avg.)

Stvari vam prihajajo do živega ravno v trenutku, ko ne bi smele, zato morate paziti tudi na zdravje in počutje. Morate se naučiti, kako pobegniti od ponorelega sveta, pa če si še tako želite urediti vse. Lahko se oprete na partnerja, sprejmete povabilo na večerjo, zadremate ...

DEVICA (23. avg.–22. sep.)

Niste znamenje, ki bi se vedno upiralo spremembam, sploh kadar si jih lahko razložite z razumom, a ko se spremembe dogajajo brez vašega nadzora, se vas loti nemir. Poskušali boste vzpostaviti nov svetovni red, ki naj bi se ga držali vsi okoli vas, a se boste vedno znova vračali na začetek.

TEHTNICA (23. sep.–22. okt.)

Pozornost se bo preselila na področje denarja, kjer vas ne bo toliko skrbelo, ali zaslužite dovolj, ampak kako uskladiti vse priložnosti, ki se vam ponujajo. Potrebovali boste veliko reda, da bodo stvari potekale jasno. Več zmede bo tudi v ljubezni, zato boste potrebovali veliko iskrene komunikacije.

ŠKORPIJON (23. okt.–21. nov.)

Vse, kar počnete, bi najraje počeli z boljšo polovico, a poleg ljubezni vas bo klicalo še toliko drugih obveznosti, da si boste morali sestaviti lestvico prioritet. Ne načrtujte preveč, z dejanji boste več naredili kot z besedami, ki jih imate na zalogi. Partner bo pogosto tudi najboljši prijatelj z najboljšimi nasveti.

Začeli boste bolj premišljeno izbirati ljudi okoli sebe. FOTO: Shutterstock

STRELEC (22. nov.–21. dec.)

Tako polni boste skrivnosti, da boste večkrat dobili občutek, da živite dvojno življenje, saj jih ne želite deliti z vsemi. Vendar bo to postalo čustveno breme, ki ga boste vedno težje nosili, zato si boste ob nekom morali olajšati dušo.

KOZOROG (22. dec.–19. jan.)

Znali boste poskrbeti, da vas delo ne bo omejevalo toliko, da ne bi mogli uživati tudi v drugih plateh življenja, ki vas trenutno bolj privlačijo kot služenje denarja. Naj gre za druženje s prijatelji, branje knjig, potovanja ali čas s partnerjem, vse to vam bo polnilo dušo in vas pripravljalo na nove izzive.

VODNAR (20. jan.–18. feb.)

Družabno življenje je dobilo pospešek, poznanstva in prijateljstva se množijo, telefon ne utihne, vse je razgibano, kar vam bo tudi ustrezalo. Vse do polne lune, potem pa boste spoznali, da vam primanjkuje miru in počitka. Začeli boste bolj premišljeno izbirati ljudi okoli sebe.

RIBI (19. feb.–20. mar.)

Prišel bo trenutek, ko boste morali iz rokava potegniti vse diplomatske spretnosti in prav za vsakogar, ki vam prekriža pot, najti razumno besedo. Za vas bo to naporno, saj vam neskončna druženja z ljudmi jemljejo energijo, ki bi jo raje namenili komu drugemu.