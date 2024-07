Osebe s temi tremi števili v datumu rojstva so rojene za srečo in uspeh

Datum rojstva ni zgolj nepomemben niz števil, temveč gre za energijsko bogato kombinacijo, ki vpliva na našo usodo in življenje.

Astrologi in numerologi verjamejo, da je v njem zapisano marsikaj, in če imate v datumu rojstva tri posebna števila, vam življenje namenja uspeh, srečo in bogastvo.

Treba je povedati še, da se število nanaša na dan, ne na mesec in ne na letnico rojstva.

Katera so ta števila, razkriva Žena.rs.

Število 1

Če je v vašem dnevu rojstva število ena, obstaja velika možnost, da ste rojeni s posebnimi sposobnostmi in da boste v življenju dosegli velik uspeh.

Če boste znali pravilno izkoristiti svoje sposobnosti in talente, ki vam jih prinaša energija enice, boste prišli tudi do finančnega blagostanja in poslovnih uspehov.

Osebe z enico v dnevu rojstva imate praviloma odličen za humor, nagnjeni ste k pozitivnemu razmišljanju in uživate v svojih dosežkih, do katerih pridete sami.

Imate srečo zlasti na finančnem področju in neredko srečo prinašate vsem okoli sebe. Je pa res, da vas uspeh praviloma čaka kasneje v življenju, običajno po 40. letu.

Število 5

Če ste rojeni 5., 15. ali 25. v mesecu v vaše življenje dobre priložnosti prihajajo kar same od sebe. Praviloma ste oboroženi s pozitivno energijo. Uspeh pa vam je dan, tako kot enicam, nekoliko kasneje v življenju.

Ta ni le posledica sreče, temveč predvsem dejstva, da vas ni strah trdega dela, da modro upravljate finance in da nočete živeti na tuj račun.

Število 7

Rojeni 7., 17. ali 27. v mesecu posedujete poseben šarm, s katerim brez težav pridobivate simpatije in naklonjenost okolice.

Radi imate umetnost in kreativnost ter velikokrat dosegate uspeh v sferi kulture in zabave. Zahvaljujoč edinstvenim kvalitetam, kot sta skrbnost in ljubeznivost, lažje od večine pridete do ciljev.

Premoženje se v vaše življenje praviloma, tako kot pri enicah in peticah, steče kasneje. Je pa res, da sedmicam pogosto manjka samozavesti in je zato pomembno, da pravočasno prepoznate talente, ki vam pomagajo do uspeha.