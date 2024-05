Če ste rojeni med 14. in 22. v mesecu, vam ni lahko: nosite karmično kazen

Numerologija že stoletja navdušuje ljudi po vsem svetu, eden izmed zanimivih konceptov pa je teorija t.i. karmičnih con.

Po tej teoriji imajo ljudje, rojeni med 14. in 22. v mesecu, posebno karmo, ki zahteva popravljanje napak iz preteklih življenj. Po prepričanju numerologov vsak datum nosi svojo specifično karmično kazen. Kaj je vaša?

14. v mesecu: popravljanje napak, ki so nastale iz pohlepa

Ljudje, rojeni 14. v mesecu, bi morali po numerologiji popraviti napake, ki so v preteklem življenju nastale iz pohlepa. Njihova naloga je najti zmernost v vsem, kar počnejo, da poplačajo svoj dolg.

15. v mesecu: izbira med svetlobo in temo

Numerologi trdijo, da so ljudje, rojeni 15. v mesecu, v preteklosti veliko grešili, danes pa imajo možnost izbire med temo in svetlobo. Njihove odločitve bodo vplivale na popravljanje preteklih napak ter na njihovo sedanjost in prihodnost.

16. v mesecu: popravljanje pokvarjenega

Tisti, ki so rojeni 16. v mesecu, imajo po numeroloških razlagah nalogo, da popravijo vse, kar so uničili v preteklem življenju. Njihova karmična kazen je povezana z obnovo in popravilom.

17. v mesecu: kazen za lažno slavo

Ljudje, rojeni 17. v mesecu, so bili po numerologiji v preteklih življenjih lačni slave, kradli so ideje drugih ljudi. Karmična kazen je, da v tem življenju ne bodo dosegali velikih uspehov.

18. v mesecu: boj za resnico

Numerološke razlage kažejo, da so bili ljudje, rojeni 18. v mesecu, v preteklem življenju prevaranti in da je njihova naloga v tem življenju ostati na strani resnice in poštenosti.

19. v mesecu: spoštovanje pravil

Rojeni 19. v mesecu so po numeroloških prepričanjih v preteklosti zlorabljali moč in avtoriteto, zato se bodo morali zdaj dosledno držati pravil za popravljanje svojih karmičnih napak.

20. v mesecu: popravljanje grehov s tradicionalnostjo

Numerologija nakazuje, da so bili ljudje, rojeni 20. v mesecu, v preteklem življenju veliki grešniki, v tem življenju pa jim je usojeno, da bodo tradicionalisti, ki spoštujejo družino.

21. v mesecu: zvestoba domovini

Ljudje, rojeni 21. v mesecu, so po numeroloških razlagah v preteklem življenju izdali svojo domovino. Zato jim numerologi svetujejo, naj bodo zvesti svoji državi, da popravijo svoje karmične napake.

22. v mesecu: kazen za brezbrižnost do otrok

Numerologija kaže, da imajo ljudje, rojeni 22. v mesecu, težko karmo, povezano z otroki, in da je njihova naloga v tem življenju, da se oddolžijo za brezbrižnost do najmlajših iz prejšnjega življenja, piše republika.rs.