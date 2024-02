Štiri najmočnejša števila, ki privlačijo denar

Osebe, ki verjamejo v numerologijo, astrologijo, zakone privlačnosti in manifestacije, so prepričane, da naključja ne obstajajo.

Vse, kar se v življenju zgodi, je po njihovem mnenju nekakšno sporočilo vesolja, tudi malenkosti, kot so števila, ki jih vidite, ko denimo pogledate na uro ali na registrsko tablico mimo vozečega vozila.

Določena sporočila namreč do nas pridejo po zaslugi magičnih številk, ki se nanašajo na več stvari: na ljubezen, priložnosti, nove začetke in tudi denar.

Nekatera števila so tesno povezana z njim. Res je sicer, da nisi čarobna palčka, ki bi v hipu izboljšala stanje na računu, opozarjajo pa na to, da se bo nanj s pravim in premišljenim ravnanjem kaj lahko steklo več sredstev.

Katera so ta števila?

444

Najbolj znano število za finance je 444, povezano je z možnostmi in priložnostmi.

Pozitivno vpliva tudi na druga področja življenja, zagotovo pa obljublja pozitiven izkupiček finančnih naložb oziroma takšen rezultat projektov in poslov.

Z vidika denarja močno število. FOTO: Remusrigo/Gettyimages

666

Čeprav število 666 mnogim nažene strah v kosti, je prav to močno število, ki v življenje prikliče uspeh.

Trojna šestica spodbuja osredotočenost na tisto, kar prinaša veselje in izpolnjuje ter hkrati odvrača od pretiranega osredotočenja na materialno bogastvo.

Prav to pa se lahko na koncu izkaže za pravo pot do večjega prihodka.

888

Osmica je število uspeha, blagostanja in neskončnih možnosti.

Simbolizira namreč neskončnost in je eno najmočnejših števil v smislu bogastva v vseh vidikih in pogledih, med drugim v življenje prikliče uspeh, denar in nove možnosti.

808

Še eno število z energijo osmice: predstavlja osebnostno rast in razvoj. Z dvema osmicama se možnosti za to povečajo, ničla med njima označuje nove začetke.

Število rasti in razvoja. FOTO: Jupiterimages/Gettyimages

Kako izkoristiti moč teh številk?

Bodite pozorni nanje in če jih kjerkoli opažate, ozavestite dejstvo, da vam vesolje pošilja namige, ki jih je dobro izkoristiti v skladu s sporočilom, ki vam ga prinaša.