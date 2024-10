To znamenje je najslabše v postelji. Videti je vroče, vendar je med rjuhami popolna polomija

To znamenje, čeprav je znano po svoji ognjeviti energiji, skriva šibkost, ki lahko povzroči razočaranje v postelji. Ko razmišljamo o spolnosti in sposobnosti uživanja v njej, je znamenje, ki se največkrat srečuje z izzivi, znamenje device.

Device so pod vplivom Merkurja znane po svojem racionalnem pristopu do življenja, kar se še posebej odraža v njihovem odnosu do čustev in intimnosti.

Device niso spontane narave

V odnosih s partnerjem se pogosto počutijo pod pritiskom in krivdo. Njihova togost v postelji se pogosto odraža v sramežljivosti in negotovosti pri izražanju spolnih želja, zaradi česar je še težje ustvariti sproščeno vzdušje za uživanje.

Venera in Mars sta ključna planeta v analizi ljubezni in spolnih odnosov. Kadar Venera prebiva v Devici, pogosto vodi v zaprtost v čustvenih odnosih in izraženo nezaupanje do partnerjev.

Niso spontane po naravi. FOTO: Kicsiicsi/gettyimages Getty Images/istockphoto

Ta položaj lahko pomeni, da se ljudje, rojeni v tem znamenju, težko zanašajo na svoje spolne želje in se obnašajo kot »zamrznjene kraljice v svojem kraljestvu«.

Njihova pričakovanja so pogosto visoka, zaradi česar številni niso dovolj dobri zanje.

V postelji so lahko device zelo toge, pogosto osredotočene na tehniko namesto na uživanje. Zaradi njihove analitične narave se včasih težko sprostijo in prepustijo trenutku, kar lahko povzroči distanco v intimnih trenutkih. Čeprav so sposobni globoke intimnosti, pogosto potrebujejo podporo in razumevanje partnerja, da se osvobodijo notranjih blokad in izkusijo resnično bližin, poroča informer.rs.

Preberite še: