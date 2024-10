Ste med njimi? Trije najbolj strpni astrološki znaki

Strpnost ali toleranca je ena največjih kvalitet posameznika in družbe. Ta je nepogrešljiva za delovanje v vsakem odnosu, za dobro komunikacijo ter je podlaga za lastnosti, ki nas bogatijo kot posameznike in družbo, med drugim za spoštovanje in razumevanje.

Vendar se s to kvaliteto žal ne morejo ponašati vsi, na drugi strani pa so takšni, ki so po naravi zelo strpni in imajo visok prag tolerance. In ti so, piše dnevnik.hr najpogosteje rojeni v treh astroloških znakih. Poglejte, če je med njimi tudi vaš.

Riba

Na prvem mestu so rojeni v znaku rib, saj ti premorejo res ogromno strpnosti. Ribe se izogibajo sporom, zlahka odpuščajo in popustijo. Tudi, če se razjezijo, njihova jeza ne traja dolgo in niso zamerljive. Vsako opravičilo sprejmejo, gredo naprej in ne pogrevajo starih sporov.

Ribe premorejo veliko ljubezni n razumevanja, nikoli ne bi klicale policije zaradi preglasnih sosedov in ne zavrnile prehladne jedi v restavraciji.

Edino, česar ne odpuščajo, je prevara. Neiskreno ljubezen ribe hitro prepoznajo in ob sumu nanjo jih najbrž nikoli več ne boste videli.

FOTO: Andy Dean Photography/Shutterstock

Tehtnica

Takoj za nežnimi ribami so na lestvici strpnih znakov diplomatske tehnice. Njihove pogajalske veščine jim omogočajo, da so v dobrih odnosih z domala vsemi in da blažijo tudi napetosti med drugimi.

Ljudem, ki jih imajo tehnice rade, te odpustijo marsikaj in vedno se je mogoče zanašati na njihovo pomoč.

Tehnice imajo res visok prag tolerance, edino, česar ne prenašajo, sta nepravičnost in nepoštenost. Drugim dovolijo marsikaj, na nekorektnost pa se zelo burno odzovejo.

FOTO: Shutterstock

Strelec

Pri strelcih ni nič nemogočega. So prilagodljivi in v družbi zelo priljubljeni. Stalno iščejo nove dogodivščine, nimajo pa ravno občutka v smislu, kaj reči in česa ne, ter druge z jezikom, največkrat nehote, hitro užalijo.

Na drugi strani je skoraj nemogoče užaliti rojene v tem znaku. Njih tuje besede ne bolijo, saj se z njimi ne obremenjujejo.

Le nečesa strelci ne prenašajo: nepoštenosti. Laž zanje pomeni konec in nepoštenost je ena res redkih stvari, do katere strelci ne premorejo prav nobene strpnosti.