Sta izjemno modra: astrološka znaka, ki ju ni mogoče pretentati

Vsako astrološko znamenje se ponaša s prednostmi in slabostmi, vsak ima svoje lastnosti, se obnaša v skladu s svojimi prepričanji ter ima lasten odnos do soljudi.

Med vsemi sta dva takšna, ki premoreta izjemno modrost, znata pogledati na stvari z drugačnega zornega kota, ne verjameta slepo besedam in ju zato ni mogoče pretentati. Katera sta ta dva znaka, razkriva City Magazine.

Vodnar

V znamenju vodnarja rojeni posamezniki slovijo kot neodvisni, ekscentrični, energični, pametni in razumski. Čustva pri njih ne igrajo glavne vloge, raje, kot bi jih izražali odkrito, jih držijo zase.

So zanesljivi in ljudi, ki se nanje zanašajo, nikoli ne pustijo na cedilu. Čeprav so vodnarji načeloma energični, imajo tudi bolj tiho in sramežljivo plat. Ob tem so zelo kreativni ter vselej želijo priti do svojega cilja.

Svet vodnarja je svet, poln možnosti in priložnosti. Oni so filozofi, inovatorji in misleci ter dvomljivci, kar pomeni, da nikoli ne zaupajo na slepo in ne verjamejo vsaki besedi. Zadeve vedno preverijo sami.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Tehnica med modrimi znaki zaseda drugo mesto. Res je, da so rojeni v tem znaku lahko zelo neodločni in oklevajo pred pomembnimi ali manj pomembnimi odločitvami, a to so na drugi strani zelo nežne, občutljive, umirjene, razumske, miroljubne, poštene, družabne in prijateljske duše.

Rade so obdane z ljudmi, uživajo v socialnih interakcijah in ne marajo biti same. So poštene in pametne, ostrih misli in zlahka prepoznajo nečedne namene drugih.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Tehtnicam ni mogoče lagati, do drugih so poštene in odkrite tudi same ter imajo vedno na zalogi dober nasvet. Odlično se znajdejo v poklicih, kot so diplomat, sodnik, odvetnik.