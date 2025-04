Korunov naprstnik podelili priznani citrarki

Citrarsko društvo Slovenije je na svojem zadnjem koncertu 14. sezone Citrarskega abonmaja v Žalcu, na katerem je nastopil tudi Slovenski orkester učiteljev citer pod vodstvom Ane Erčulj, letošnje priznanje Korunov naprstnik za življenjsko delo podelilo upokojeni profesorici citer Citi Galič, ki je svoje življenje posvetila citram in klavirju, svoje znanje pa kar 45 let prenašala na mlajše rodove.

V slovensko zakladnico domače glasbe se je zapisala kot avtorica, pevka, citrarka, pa tudi članica ansambla Slovenija, kot citrarka in umetniški vodja je posnela veliko slovenskih ljudskih pesmi, tudi z Ljudskimi pevci Marija Reke, sodelovala je z Vokalnim kvintetom Ajda, Kvartetom Zven, ansamblom Prijatelji izpod Reške planine in drugimi. Ne nazadnje je vodila večje in manjše pevske sestave, kot gostujoča solistka je igrala s pihalnimi in simfoničnimi orkestri.

Je ustanoviteljica oziroma pobudnica srečanj Dame domače glasbe, pred štirimi leti pa je dobila svojo knjigo, ki jo je napisal njen mož, prav tako znani glasbenik Jože Galič, nekdanji urednik in voditelj narodnozabavne oddaje na Televiziji Slovenija in oddaj slovenske ljudske glasbe na Radiu Tempo in Radiu Celje; februarja je praznoval okrogli jubilej, 70. rojstni dan.

Popestrila sta veliko prireditev po vsej Sloveniji pa tudi tujini. FOTO: OSEBNI ARHIV