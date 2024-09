Temu horoskopskemu znamenju bo oktober najbolj naklonjen

Spletna stran mondo.rs razkriva, katero horoskopsko znamenje bo imelo v oktobru največ sreče. To je znamenje oven. Ovnom se obeta nov odnos v njihovem življenju, ki jim lahko prinese novo delo ali pa novo ljubezensko zgodbo.

Nakazuje se, da bodo ovni odplačali svoje karmične dolgove. Zna se tudi zgoditi, da bo v njihovo življenje prišla oseba, s katero so bili povezani v prejšnji inkarnaciji.

Razjasnilo se jim bo vprašanje

V prihodnjem mesecu lahko pričakujejo, da bodo imeli z novo osebo ali pa partnerjem globok in zaupen pogovor. Od 13. do 15. oktobra se med Soncem in Jupitrom v zračnih znamenjih oblikuje trigon, ki lahko ovnom prinese navdih iz dogovora z nekom od bližnjih ali poslovnim partnerjem. Popolnoma mogoče je, da bodo zaključili neko pogodbo iz preteklosti. Tisti, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, ali pa delajo zase, bodo lahko od 17. oktobra pa do konca meseca naredili pri tem korak naprej. Ovnom se bo razjasnilo tudi neko vprašanje.

Ljudje v tem znamenju bodo sprejeli pomembno odločitev, ki bo lahko povezana z družino, odnosom, ki ga imajo s starši in družino, ali pa s krajem, v katerem živijo.

Mars bo v nepremičninskem sektorju, zato morda lahko razmišljajo tudi o selitvi ali prenovi.